ÖĞRENCİ EVİNE YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI!

İnsanlar yatırım yapmak istediğinde sayısız seçenekle karşı karşıya kalsa da gayrimenkul, en güvenli yatırım unsurlarından biri olarak geçerliliğini hep koruyor. Eğer fark yaratan ve hayatımıza değer katan bir yatırım yapmak istiyorsak, projeyi seçerken çok dikkatli olmalıyız. Herkesin dikkat ettiği ve önem verdiği detaylar farklı olabilir. Ancak bir yatırım modeli var ki İngiltere ve ABD'den sonra Türkiye'de de hayata geçirildi. Yepyeni bir yatırım imkânı sunan öğrenci evleri... Başka bir deyişle bir evden çok daha fazlası!
Türkiye'de eğitime her yıl 400.000 yeni öğrenci katılıyor. Ülkedeki yurtların bu talebi karşılama oranı yüzde 25 civarında. 202 üniversitenin olduğu Türkiye'de 4,6 milyon tam zamanlı öğrenci bulunuyor. Devlet ve özel sektör tarafından karşılanan yatak kapasitesinin 1 milyon olduğu Türkiye'de öğrenciler için 3,6 milyon yatak ihtiyacı söz konusu. Bu verilerden yola çıktığımızda öğrenci evlerine yönelik talep her geçen yıl artıyor.
Türiye'nin ilk yatırım amaçlı öğrenci evleri projesi UNIVA, Sakarya'dan sonra şimdi de Kocaeli ve Düzce'de! Türkiye'deki yükseköğretim öğrencilerinin yurt sorunundan yola çıkan UNIVA, bir ilki gerçekleştirdi. Gelişmiş ülkelerdeki en popüler yatırım fırsatı olan öğrenci evlerinin alternatif bir yatırım imkânı olarak Türkiye’ye getirdi. UNIVA öğrenci evleri, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da üniversite bölgelerinde yer alıyor. Siz de yatırımınızı bu evlerde değerlendirebilir ve bir evden çok daha fazlası olan öğrenci evi ile UNIVA’nın avantajlarından faydalanabilirsiniz.
•8 yılda geri dönen yatırım, 5 yıl kira garantisi
•Yüzde 65 minimum değer artışı, düzenli artan kira geliri
•UNIVA markası altında şehirlerde kârlı ve güvenli yatırım imkânı
•Talebin sürekli olarak arttığı bir alanda yatırım
•Değeri her geçen gün artan yatırım fırsatı
•Kiralama, kiracı, abonmanlık sorunu olmayan yatırım
•Tüm bakım ve onarım hizmetlerinin UNIVA tarafından düzenli yapılması
•Tüm detayları düşünülmüş şık ve modern mobilyalı teslim