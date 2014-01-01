TÜRK DOKTORDAN UYKU APNE HASTALIĞINDA ULUSLARARASI BAŞARI!

Şimdiye dek binlerce uyku apne hastasını muayene edip 600’ü aşkın hastaya uyku cerrahisi uygulayan, bilimsel dergilerde dünyanın diğer ülkelerden dergilere yayınlatmak için gönderilen 40’a yakın bilimsel yayını düzelten ve şu anda elinde tasarladığı uyku apnenin tedavisini amaçlayan iki buluş ve yeni bir tanı yöntemi tasarımı mevcut olan Dr. Afrashi, bunları 2020 ve 2021 yılında uluslararası kongrelerde sunacağını söyledi. Uyku apne hastalığının tedavisini değiştirene kadar çalışacağını söyleyen Dr. Afrashi, bu hastalığın ve horlamanın tanısı ve tedavisinin doktorlar tarafından çok az bilindiğine değinerek dünyada yaklaşık 500 milyon uyku apne hastası ve bunun çok üzerinde horlayanın bulunduğunu, bu hastaların hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, cinsel iktidarsızlığa ve hatta kansere yakalanmalarının mümkün olduğunu belirtti.