TÜRK DOKTORDAN UYKU APNE HASTALIĞINDA ULUSLARARASI BAŞARI!

Türk doktor Arman Afrashi’nin 2014 yılında uyku apnenin cerrahi tedavisi için tasarladığı Pharyngolateral Ferromagnetic Prothesis (PFP) protezi, güçlü bir KBB dergisi olan European Archives of Otolaryngology’de yayınlanmıştı. 2015 yılındaki pozisyonel terapi çalışması ise dünyanın uyku hastalıkları konusunda en önemli dergilerden biri olan Sleep and Breathing dergisinde yayınlanmış ve bu çalışmalar tıp dünyasında büyük ses getirmişti. Uyku apnesi hastalığı tanı ve tedavisinde yaptığı araştırmalarla adını Avrupa’da duyuran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, şimdi uluslararası başarısına yeni buluşlar ekliyor.
20 15 yılında yayınladığı manyetik protezin patent alma süreci sırasında bu protezin patenti ünlü bir Amerikan uyku cerrahı tarafından alındı. Dr. Arman Afrashi, daha sonra patentin çok büyük bir firmaya satıldığını öğrendi. Amerikalı meslektaşıyla yaptığı görüşmelerde bu protezin hayvan ve insan deneylerinin yapıldığını ve başarılı olduğunu ancak yayınlatılmadığını öğrendi.
Saygın bilimsel dergilerde yayınlanan bu iki yayından sonra çok sayıda kitap veya bölüm yazma, reviewerlik ve editorial board üyelik davetleri alan Dr. Afrashi, bunların bazılarını kabul etti. Aynı yıl bilimsel yenilikler için firmaların üyelerine bilimsel konuları danıştıkları Science Advisory Board üyeliği teklifini kabul etti.
Şimdiye dek binlerce uyku apne hastasını muayene edip 600’ü aşkın hastaya uyku cerrahisi uygulayan, bilimsel dergilerde dünyanın diğer ülkelerden dergilere yayınlatmak için gönderilen 40’a yakın bilimsel yayını düzelten ve şu anda elinde tasarladığı uyku apnenin tedavisini amaçlayan iki buluş ve yeni bir tanı yöntemi tasarımı mevcut olan Dr. Afrashi, bunları 2020 ve 2021 yılında uluslararası kongrelerde sunacağını söyledi. Uyku apne hastalığının tedavisini değiştirene kadar çalışacağını söyleyen Dr. Afrashi, bu hastalığın ve horlamanın tanısı ve tedavisinin doktorlar tarafından çok az bilindiğine değinerek dünyada yaklaşık 500 milyon uyku apne hastası ve bunun çok üzerinde horlayanın bulunduğunu, bu hastaların hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, cinsel iktidarsızlığa ve hatta kansere yakalanmalarının mümkün olduğunu belirtti.
Uyku apne hastalığının dünyadaki yıllık maliyeti yaklaşık 650 milyar dolar. Dr. Afrashi uyku apne hastalarının sadece uyku 35-40’nın uyku cihazını kullanabildiklerini ve kalan yüzde 60 hastanın en önemli tedavi yolunun uyku cerrahisi olabileceğini söylüyor. Uyku apnesi olmadan sadece horlama yakınması olan insanların büyük bir kısmının uyku cerrahisinden yararlanabildiklerini söyleyen Dr. Afrashi, horlamanın sosyal hayata etkisinin çok büyük olduğunu ve bazen boşanmalara bile neden olduğuna vurgulayıp tedavisinin mümkün olan “basit horlamanın” birçok hastada tek ameliyat ile geçebileceğini, hatta ameliyat olmadan kısa bir işlem ile düzelebileceklerini ifade ediyor.