YERLİ TURİST BU YAZ TATİL YAPABİLECEK Mİ?

Bu yıl savaş nedeniyle tatil sezonuna dair beklentileri değişen turizmciler yerli turiste yöneldi ancak fiyatların geldiği seviyeden dolayı vatandaş için uygun fiyatlı tatil bulmak neredeyse imkânsız hâle geldi.

Son 4 yılda en gözde tatil bölgelerinden Çeşme Alaçatı’da satılık konut fiyatları yüzde 522 artarken, kiralık konut fiyatları ise tam yüzde 687 artmış durumda. Tatil deyince akla gelen bir diğer lokasyon olan Bodrum Torba’da ise satılık konut fiyatları yüzde 708, kiralık konut fiyatları yüzde 274 arttı.

Turizmci son 12 aylık dönemde iç turizmin yüzde 50-100 aralığında zamlandığını söylüyor ancak aynı dönemde TÜİK’in ülke genelindeki ortalama fiyatları bile otellerde bir gece konaklama ücretinin yaklaşık yüzde 200 zamlandığını ortaya koyuyor. Üstelik bunlar TÜİK’in ülke genelindeki ortalama fiyatları… Ortalama kişi başı fiyatlar göz önüne alınsa bile bir çekirdek ailenin yapacağı bir haftalık tatilde sadece konaklama bedelinin bir yılda üç katına çıktığı görülüyor.