YERLİ TURİST BU YAZ TATİL YAPABİLECEK Mİ?

Bu yıl savaş nedeniyle tatil sezonuna dair beklentileri değişen turizmciler yerli turiste yöneldi ancak fiyatların geldiği seviyeden dolayı vatandaş için uygun fiyatlı tatil bulmak neredeyse imkânsız hâle geldi.
Son 4 yılda en gözde tatil bölgelerinden Çeşme Alaçatı’da satılık konut fiyatları yüzde 522 artarken, kiralık konut fiyatları ise tam yüzde 687 artmış durumda. Tatil deyince akla gelen bir diğer lokasyon olan Bodrum Torba’da ise satılık konut fiyatları yüzde 708, kiralık konut fiyatları yüzde 274 arttı.
Turizmci son 12 aylık dönemde iç turizmin yüzde 50-100 aralığında zamlandığını söylüyor ancak aynı dönemde TÜİK’in ülke genelindeki ortalama fiyatları bile otellerde bir gece konaklama ücretinin yaklaşık yüzde 200 zamlandığını ortaya koyuyor. Üstelik bunlar TÜİK’in ülke genelindeki ortalama fiyatları… Ortalama kişi başı fiyatlar göz önüne alınsa bile bir çekirdek ailenin yapacağı bir haftalık tatilde sadece konaklama bedelinin bir yılda üç katına çıktığı görülüyor.
Hâl böyle olunca katlanan mutfak masraflarıyla birlikte yerli turist için yazlık ya da otel tatili gittikçe imkânsızlaşıyor. Bu duruma çözüm olarak geliştirilen erişilebilir premium tatil konsepti V CLUB, otel konforunda yazlık rahatlığında ömür boyu tatil sunuyor. 105.000 liradan başlayan fiyatlarla Çeşme Alaçatı Port’ta, 87.500 liradan başlayan fiyatlarla Bodrum Torba’da ömür boyu tatili mümkün hâle getiriyor. Üstelik banka kredisi kullanmadan 18 ay vade imkânıyla, hemen bu yaz tatile başlayabilirsiniz.
Berrak denizi ile çam ve zeytin ağaçlarının kaynaştığı hareketli bir koyda yer alan Torba, Bodrum merkeze yakınlığı ile en gözde tatil beldelerinden biri. V CLUB Bodrum Torba sakinlerine özel sadece 200 metre mesafede bir plaj bulunuyor. V CLUB Bodrum Torba sakinleri aynı zamanda Çökertme’deki ikinci bir özel plajdan yaralanıp jet ski, kano ve sörf yapabiliyor. V CLUB tatil evinizin size özel terasında; dilerseniz doyumsuz manzara eşliğinde içeceğinizi yudumlayarak güneşlenebilir, dilerseniz de 1. sınıf restoran kalitesinde yemekler ve hizmet ile unutulmaz akşamlar yaşayabilirsiniz.
Tertemiz suyu, eşsiz rüzgarı, bereketli güneşi ile dünyaca meşhur plajların ve öncü sörf merkezlerinin gözdesi olan Alaçatı’da, muhteşem lezzetler sunan restoran ve kafelerin yanında, gündüz plaj olarak hizmet veren birçok beach club da eğlence mekanına dönüşüyor. V CLUB Çeşme Alaçatı misafirleri, 200 metre mesafede yer alan Alaçatı’nın en gözde plajlarını anlaşmalı olarak kullanabiliyor. Otel konseptindeki V CLUB Alaçatı’da kokteyl bar, sonsuzluk havuzu, yoga ve fitness salonları, spa ve wellness hizmetleri ile doğal bir yenilenme deneyimi yaşayabileceğiniz ideal sıcaklık olan 38 derecede çıkan termal su da bulunuyor.
V CLUB’ın tatil konsepti ile hemen bu yaz tatil yapmaya başlayabilir ve hayatınızın geri kalanında tatil bütçesi düşünmekten, erken rezervasyon stresiyle boğuşmaktan kurtulabilirsiniz. V CLUB’da sezona göre farklılık gösteren üç tatil paketinden birini seçerek, paketinizin kapsadığı tarih aralığında dilediğiniz hafta tatil yapabilirsiniz. Fiyat artışlarından ve ekonomik belirsizliklerden etkilenmez, her sene tatilinizi tapunuz ile garanti altına alırsınız.
Mülk edinmenin imkânsızlaşmaya başladığı Bodrum Torba ve Çeşme Alaçatı gibi tatilin en gözde beldelerinde hem her sene unutulmaz bir tatil yapar, hem de tapulu bir mülk sahibi olursunuz. Her sene katlanan tatil masraflarındaki artıştan korunmakla kalmaz, tamamen sizin olan tatil mülkünüzü dilediğiniz zaman satışa çıkarabilirsiniz. V CLUB ile tatil yanınıza kâr kalır.
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