ÇEŞME'DE YAŞAMANIN HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRECEK AYRICALIKLARI

Günümüzde insanlar büyük şehirlerin kargaşasından sıyrılıp huzurlu yerlerde yaşamayı tercih ediyor. Türkiye bu anlamda çok güzel seçeneklere sahip. Bunlardan biri de İzmir'in güzide bölgelerinden biri olan Çeşme'de yer alıyor. İnsanı büyüleyen bir güzelliğe sahip olan Dalyan'dan bahsediyoruz. Şimdi burada yaşamanın hayatınıza katacağı değerlere bir bakalım.
Çeşme'nin en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Dalyan, tertemiz köy havası ve organik bahçeleriyle doğal ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. Dalyan'da sabahlar mis gibi bir deniz havasıyla başlıyor. Eşsiz doğal güzellikler de cabası.
Dalyan Marina ve çevresinde doğal güzellikler, aradığınız her şeyin elinizin altında olduğu bir hayat vadediyor. Eğer deniz sizin için bir yaşam tarzıysa, yakınınızdaki bu marina yaşamınızı oldukça kolaylaştıracak. Dalyan'da ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.
Eğer Dalyan'da yeni bir hayata başladıysanız, Ege'nin eşsiz güzellikteki koylarının müptelası olabilirsiniz. İstediğiniz zaman denize açılabilir ve bu bakir koylarda denizin ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.
Yaşamınıza katacağınız bir diğer artı da Dalyan'ın birbirinden güzel plajları. Ilıca Plajı ve Diğer plajlara nazaran denizi biraz daha serin olan Kocakarı Plajı, mükemmel zamanlarınızın değişmeyen adresi olacak. Tertemiz ve masmavi denizi ve güzel insanlarıyla Dalyan, yaşam çıtanızı fazlasıyla yükseltecek gibi görünüyor.
Çeşme'nin en güzel koylarından Dalyan'da, eşsiz mimarisiyle Ege'nin ruhunu yaşamak isteyenler için tasarlanan Valory, her biri farklı tasarlanan evlerinde denizle iç içe bir yaşam sunuyor. Eşsiz manzarası ve bahçe kullanımları ile doğayı her an yanınızda hissedeceğiniz bu proje, bölgenin denize sıfır ve müstakil bahçe seçenekleri sunan tek projesi...
Valory Çeşme'de taş ev konseptinde yapılan evler, 95 ile 263 metrekare arasında değişen beş farklı tipte inşa edildi. Projede düz, dubleks ve tripleks kat mülkiyet tapulu evler yer alıyor. Yüzde 90’ı deniz manzarasına sahip projeden ev sahibi olanlar, evlerinin önünden denize girmenin keyfini yaşıyor. Üstelik teknesi olan Valory Çeşme sakinleri, projenin hemen yanındaki marinayı kullanabiliyor.
Valory Çeşme’de kalabalıktan uzakta, doğayla iç içe bir yaşam seçeneği doğuyor...
Çeşme’nin en güzel koylarından Kocakarı Plajı’na yakın bir konumda olan Valory Çeşme'de kapalı otopark ve açık yüzme havuzu da yer alıyor.