İŞİNİZİ İSTEDİĞİNİZ YERDEN YÖNETMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN 3 ŞEY

Gelişen teknolojik olanaklar günümüzde iş hayatını da anında etkiliyor. Böyle bir zamanda bir işletme olarak teknolojiye kayıtsız kalmak pek mümkün değil. Özellikle de "şirketim daha ileriye gitsin" gibi bir amacınız varsa teknolojinin sesine kulak vermeniz şart. Bu noktada sizi başka bir lige çıkaracak birçok çözüm var. Ancak sorulması gereken asıl soru şu: "Ne yapmalıyım?" Bu içerikte size işletmeniz için büyük önem taşıyan veri merkezlerinden (data center) bahsedeceğiz. Çünkü koronavirüs sebebiyle birçok şirketin evden çalışma aşamasına geçtiği şu günlerde bu konu her zamankinden daha önemli...
"Bilgi güçtür" klişesini duymayan yoktur. Söz konusu bir şirket olduğunda ise sahip olduğunuz datanın güvenliği şirketinizin varlığı kadar önemli ve değerli bir unsur. Veri güvenliği, basit anlamda verilerin yolsuzluk ve yetkisiz erişime karşı korunması anlamına geliyor. Çalışanların sadece ofisten değil evden de çalıştığı şu günlerde ise daha da büyük bir önem arz ediyor. İlk olarak şirket verilerinin güvenliği için önlem almayı sakın unutmayın.
Bulut teknolojisi artık sadece şirketler tarafından değil şahsi olarak da insanların kullandığı bir yöntem. Şahıslar için de geçerli olsa da özellikle şirketlerin ayrıca dikkat etmesi gereken bir detay var: Tercih edilecek bulut teknolojisinin kalitesine ekstra önem vermek. Çünkü verileriniz kesintisiz güvenlik ve hız ayrıcalığına sahip olmalı.
Bir şirket olarak teknoloji ürünü veya hizmeti almak istediğimizde gözeteceğimiz değerlerden biri de global bir bakış açısı. Marshall Mcluhan'ın tabiriyle dünyanın küresel bir köye dönüştüğü günümüzde global vizyon markalar açısından çok değerli. Siz de şirketinizin vizyonunu global bir çizgiye taşımak istiyorsanız, bu detayı da dikkate almalısınız.
Vodafone Datacenter hizmet portföyü işletmenizin geleceği için kritik uygulamalar sunuyor. IT iş yükünü kesintisiz ve kayıpsız şekilde barındırmak ve IT altyapınızı uçtan uca yönetmek için tasarlanmış ürün ve hizmetler sunan Vodafone Datacenter ile kurumsal ihtiyaçlarınız doğrultusunda tüm veri merkezi hizmetlerinden en güvenli şekilde faydalanabilirsiniz.
Gelişmiş bilgisayar sistemlerinden oluşan veri merkezlerinde (data center), işletmelere ait sunucu ve veriler bulunuyor. Vodafone Datacenter ise kurumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki tüm veri merkezi hizmetlerini portföyü dahilindeki hizmetler ile karşılıyor. Böylece şirketinizin verilerini Vodafone güvencesi ile garanti altına almış oluyorsunuz.
Vodafone Datacenter hizmet porföyünde işletmeniz için sunulan çözüm kategorileri ise şöyle:
•Fiziksel Kaynak Bulundurma Çözümleri
•Sanal Kaynak Bulundurma Çözümleri
•Veri Yedekleme ve Kurtarma
•Yönetilen IT Hizmetleri
İşletmeniz için "Neden Vodafone Datacenter?" sorusunu sorduğumuzda karşımıza ilk etapta dört net cevap çıkıyor.
•Global İş Ortaklıkları: Vodafone’un global iş ortakları ile birlikte sunduğu Hibrit Bulut Teknolojisi sayesinde coğrafi yedeklilik ve veri güvenliğine sahip olabilirsiniz.
•Özel Müşteri Danışmanı: Vodafone’un 7/24 yanınızda olan Özel Müşteri Danışmanları ile tüm süreçlerinizi verimli bir şekilde yönetebilir ve sorunlarınızı hızlıca çözebilirsiniz.
•Kesintisiz Veri Güvenliği: Global ölçekte operasyonlardan gelen teknik uzmanlık ve son teknoloji yedekli elektronik ve mekanik altyapı ile kesintisiz veri güvenliğine sahip olursunuz.
•Yeşil Datacenter: Enerji tüketiminde kullanılan yapay zekâ teknolojisi ve yenilenebilir enerji ile Yeşil Datacenter özelliğinin ayrıcalığını yaşarsınız.
•Verilere istenilen lokasyondan istenilen zamanda ve hızlı erişim imkânı.
•Yapay zekâ teknolojisi sayesinde işletmenizin değişken ihtiyaçlarına göre esnek fiziksel ve/veya sanal kaynak kullanabilme avantajı.
•İşletmenize ait tüm veriler için yedekleme ve kurtarma çözümleri.
•Hizmet portföyü içerisinde yer alan bulut ve hibrit bulut teknolojilerinden faydalanma imkânı.
•Datacenter yatırımı maliyetlerine ek olarak enerji, teknik ekipman ve personel gibi giderlere katlanmama avantajı.