İŞİNİZİ İSTEDİĞİNİZ YERDEN YÖNETMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN 3 ŞEY

Veri Merkezi (Data Center) nedir?

Gelişmiş bilgisayar sistemlerinden oluşan veri merkezlerinde (data center), işletmelere ait sunucu ve veriler bulunuyor. Vodafone Datacenter ise kurumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki tüm veri merkezi hizmetlerini portföyü dahilindeki hizmetler ile karşılıyor. Böylece şirketinizin verilerini Vodafone güvencesi ile garanti altına almış oluyorsunuz.

Vodafone Datacenter hizmet porföyünde işletmeniz için sunulan çözüm kategorileri ise şöyle:

•Fiziksel Kaynak Bulundurma Çözümleri

•Sanal Kaynak Bulundurma Çözümleri

•Veri Yedekleme ve Kurtarma

•Yönetilen IT Hizmetleri