KOBİ’LER İÇİN TASARRUFLU ÇÖZÜM

Girişimcilerin yüzde 99.8'inin KOBİ olduğunu biliyor muydunuz?

KOBİ'ler serbest rekabete dayalı piyasa ekonomisinin en önemli aktörleri. Ayrıca, Türkiye'de girişimcilerin yüzde 99.8'i KOBİ'lerden oluşuyor. Türkiye'de ihracatın yüzde 60'ı yine KOBİ'ler aracılığıyla sağlanıyor. KOBİ'ler piyasa ekonomisine dinamizm ve işlerlik kazandırıyor. Ancak, ekonomiye güç veren aktör olmak bazen yeterli olmuyor. Güç ve yön verirken, kendi ekonominiz için de en iyi yatırımı yapmalısınız. Üstelik devir tasarruf devri…

KOBİ’lerin tasarrufa giden yolda başarılı olabilmesi için özellikle küçük detayları gözden kaçırmaması gerekiyor. Örneğin, şirket hatlarının aşım yapmasını engellemek gibi. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, firmanızın çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak bir dijital asistan. İşte Vodafone Yanımda uygulaması tam da bunun için var!