KOBİ’LER İÇİN TASARRUFLU ÇÖZÜM

Girişimcilerin yüzde 99.8'inin KOBİ olduğunu biliyor muydunuz?
KOBİ'ler serbest rekabete dayalı piyasa ekonomisinin en önemli aktörleri. Ayrıca, Türkiye'de girişimcilerin yüzde 99.8'i KOBİ'lerden oluşuyor. Türkiye'de ihracatın yüzde 60'ı yine KOBİ'ler aracılığıyla sağlanıyor. KOBİ'ler piyasa ekonomisine dinamizm ve işlerlik kazandırıyor. Ancak, ekonomiye güç veren aktör olmak bazen yeterli olmuyor. Güç ve yön verirken, kendi ekonominiz için de en iyi yatırımı yapmalısınız. Üstelik devir tasarruf devri…
KOBİ’lerin tasarrufa giden yolda başarılı olabilmesi için özellikle küçük detayları gözden kaçırmaması gerekiyor. Örneğin, şirket hatlarının aşım yapmasını engellemek gibi. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, firmanızın çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak bir dijital asistan. İşte Vodafone Yanımda uygulaması tam da bunun için var!
Vodafone müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek uygulama üzerinden sağlayan Vodafone Yanımda ile fatura ödeyebilir ve kalan kullanımlarınızı kolayca takip edebilirsiniz. Ancak, Vodafone Yanımda’nın KOBİ’lere özel sunduğu Dijital Asistan ile tanışmanızda fayda var. Çünkü KOBİ’ler için tasarrufun yolu Vodafone Yanımda’dan geçiyor.
Vodafone Yanımda’nın kullanıldığı bir şirkette, yetkili kişi Dijital Asistan’ı kullanarak hatların genel durumunu kontrol edebilir. Herhangi bir hatta aşım olduğunda bildirim alabilir ve hattın kullanımına göre sunulan ek paket ve kampanyalardan faydalanabilir. Böylece, istenmeyen faturaların önüne geçmiş olur. Ayrıca, kontratı bitmeden kontratını yenileyebilir.
Vodafone Yanımda’ya sahip bir KOBİ’yseniz çalışanlarınız da sizin kadar şanslı demektir. Çünkü Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile Oyun, Hizmet, Seyahat, İzle-Dinle, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Alışveriş ve Bölgene Özel olmak üzere 8 farklı kategoride sunulan çeşitli markaların avantajlı teklif ve indirimlerinden faydalanabilirler.
Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası için alanında lider markalarla özel kampanyalar yapan Vodafone, müşterilerine piyasada bulamayacakları özel fırsatlar sağlıyor. Tüm paydaşların kazandığı bir ortaklık modelinin uygulandığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşteriler sevdikleri markaların indirimli fiyatlarından faydalanırken, markalar da ekstra satış yapıp ekstra müşteri kazandıkları bir kanala sahip oluyor.
Vodafone Yanımda uygulaması, Apple Store ve Google Play uygulama mağazalarından ya da vodafone.com.tr adresinden QR kod ile ücretsiz indirilebiliyor.