Türkiye dahil 10 ülkeden çocuklar katıldı

Nil Karaibrahimgil’in Vodafone Park'taki 23 Nisan konserine Türkiye dahil 10 ülkeden çocuklar katıldı. Sunuculuğunu Jess Molho’nun üstlendiği konserde, Karaibrahimgil kendi yazdığı "Kanatlarım Var Ruhumda", "Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum" ve "Uyan Anne" şarkılarının yanı sıra "Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün" ve "Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" isimli çocuk şarkılarını da seslendirdi. Konsere dünya çocukları da yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik etti.