Türk pop müziğinin sevilen ismi Nil Karaibrahimgil, Vodafone'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta düzenlediği konserde dünya çocukları ile aynı sahnede buluştu. Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlanan sanatçıya dünya çocukları da eşlik etti. Konser, Vodafone Türkiye YouTube kanalında 12 bin görüntülenmeye ulaştı. Bu konser Türkiye’nin “ilk 5G stadyum konseri” olarak tarihe geçti.
Nil Karaibrahimgil’in Vodafone Park'taki 23 Nisan konserine Türkiye dahil 10 ülkeden çocuklar katıldı. Sunuculuğunu Jess Molho’nun üstlendiği konserde, Karaibrahimgil kendi yazdığı "Kanatlarım Var Ruhumda", "Hakkında Her Şeyi Duymak İstiyorum" ve "Uyan Anne" şarkılarının yanı sıra "Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün" ve "Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" isimli çocuk şarkılarını da seslendirdi. Konsere dünya çocukları da yöresel kıyafetleri içinde kendi dans ve şarkılarıyla sanatçıya eşlik etti.
Vodafone Park’ta gerçekleştirilen 23 Nisan konseri için statta özel bir sahne kuruldu. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo’dan seslendiren Nil Karaibrahimgil, 4.5G’ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan Vodafone 5G üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalan orkestrasına hologram olarak bağlandı. Sahnede hologram görüntüsüyle yer alan Karaibrahimgil’e dünya çocukları da hologramlarıyla eşlik etti. Ekranları başındaki izleyiciler de "5Gile23Nisan" hashtag’iyle gönderdikleri tweet'ler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak oldu.
Bu konser sayesinde Vodafone’un 5G hazırlıkları başka bir boyuta taşınmış oldu. Dünyada 12 ülkede 5G’yi hayata geçiren Vodafone, Türkiye’de de 5G hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. 5G konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halinde olan ve bugüne kadar pek çok pilot çalışmaya imza atan şirket, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Vodafone Park’ta Türkiye’nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyor. Peki, Vodafone bu konsere nasıl hazırlandı?
Vodafone Park’ta 5G üzerinden gerçekleştirilen konser için deneme izni kapsamında ilgili lokasyonlara 3700-3800 MHz bandını kullanan bir 5G altyapısı kuruldu. Söz konusu altyapının trafiği, 5G için çok önemli olan fiber altyapı üzerinden taşındı. 5G’nin en önemli bantlarından biri olan C-Bant frekansları kullanılarak 5G’nin sunduğu imkânlar deneyimlendi. C-Banttaki yüksek bant genişliği sayesinde, hologram görüntüleri yüksek kaliteli bir şekilde aktarılırken, fiber ve 5G’nin birleşmesiyle gecikme süreleri de minimize edildi. Bu sayede, 5G teknolojisi ile tüm izleyicilere kesintisiz bir deneyim yaşatıldı.