ŞİRKETLER İÇİN BÜYÜK TASARRUF: KOLAY DÖNÜŞÜM

Yıllardır şirketler için çok önemli olduğu dile getirilen dijital dönüşüm, şimdi çok farklı bir noktaya taşınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla firmaların e-dönüşüm ürünleri kullanımına mükellef olma koşulları değişti. Tüm e-fatura mükelleflerine e-arşive fatura zorunluluğu geldi. Karar sonrası e-fatura ciro baremi 5 milyon TL’ye indi. E-irsaliye ile birlikte diğer e-belgelerde yükümlülük şartları değişti.

En önemli nokta şu: Şirketler bundan sonra KDV dahil 5 bin TL ve üzerinde keseceği tüm faturaları elektronik ortamda düzenlemek zorunda. Ancak, bunun bir zorunluluk olduğuna bakmayın. Çünkü bu kararın şirketlere sunduğu şahane avantajlar var.