ŞİRKETLER İÇİN BÜYÜK TASARRUF: KOLAY DÖNÜŞÜM

Yıllardır şirketler için çok önemli olduğu dile getirilen dijital dönüşüm, şimdi çok farklı bir noktaya taşınıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla firmaların e-dönüşüm ürünleri kullanımına mükellef olma koşulları değişti. Tüm e-fatura mükelleflerine e-arşive fatura zorunluluğu geldi. Karar sonrası e-fatura ciro baremi 5 milyon TL’ye indi. E-irsaliye ile birlikte diğer e-belgelerde yükümlülük şartları değişti.
En önemli nokta şu: Şirketler bundan sonra KDV dahil 5 bin TL ve üzerinde keseceği tüm faturaları elektronik ortamda düzenlemek zorunda. Ancak, bunun bir zorunluluk olduğuna bakmayın. Çünkü bu kararın şirketlere sunduğu şahane avantajlar var.
Şirketlerin operasyon süreçlerinde üretim metotlarından dağıtım kanallarına kadar hemen her şeyin dijital dönüşümle yeniden şekillendiğini artık hepimiz biliyoruz. Ancak, işin bir de “Kolay Dönüşüm” tarafı var.
Önce “Kolay Dönüşüm neden gerekli?” sorusunun cevabını iki maddede kısaca özetleyelim.
•İşletmeler dijital dönüşümle birlikte artık süreç yönetimlerini de sadeleştiriyor. Yani e-fatura, e-arşiv ve e-defter gibi uygulamalar sayesinde işlemler kağıtsız bir platforma taşınıyor.
•Muhasebe süreçlerinin yönetimi ve denetimi de e-dönüşümün getirmiş olduğu yenilikçi fikir ve alışkanlıklarla kağıtsız bir şekilde dijital ortama geçiyor.
Vodafone Business’ın Kolay Dönüşüm hizmeti, e-fatura, e-fatura arşiv, e-defter, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuz işlemlerinizi dijital ortamda yapmanızı sağlıyor. Kolay Dönüşüm’le müşterilerinin verimliliklerini artırmasına ve tasarruf etmesine olanak sağlayan Vodafone Business, dijital dönüşümü işletmeler için tasarruf fırsatına dönüştürüyor.
Vodafone Business Kolay Dönüşüm ile artık bir e-faturanın maliyeti kuruşlar seviyesinde! Kolay Dönüşüm’e geçerek yasal zorunluluğunuzu yerine getirmekle kalmayıp kağıt faturaların oluşturduğu masrafları ortadan kaldırabilir; kargo, arşivleme ve gereksiz iş yükü gibi maliyetlerden de kurtulabilirsiniz. Elektronik ortamda sahip olacağınız arşivleme sistemiyle geriye dönük faturalara da hızlı erişim sağlamanız cabası!
İhtiyacınız ölçüsünde kontörlü olarak satın alınabilen Kolay Dönüşüm hizmeti, istediğiniz zaman istediğiniz ürün için kullanılabiliyor. Vodafone Business’ın uygun fiyat politikasıyla edinebileceğiniz Kolay Dönüşüm sayesinde işletmenizin muhasebe, e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetebiliyorsunuz.
Kolay Dönüşüm kullanan müşteriler yıllık en az 5 bin TL’lik kağıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, farklı süreçler için birden fazla şirket çalışmasına ve birden çok yazılım kurmanıza gerek kalmıyor. Tüm e-dönüşüm işlemlerinin kolayca kayıt altında tutulduğu ve bildirimlerin çevrimiçi yapıldığı bir hizmete sahip oluyorsunuz.