Telefon konuşmalarınızı güneş enerjisi ile yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yenilenebilir enerjinin iklim değişikliği tehdidi ile mücadelede büyük önem taşıdığı eskiye nazaran çok daha yaygın olarak biliniyor. Karbon salınımının azalması dünyanın geleceği açısından son derece önemli. Bu yüzden Türkiye de dahil dünya ülkelerinin sürdürülebilir bir ekonomi ve çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapması gerekiyor.
Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle yola çıkan Vodafone, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Vodafone, Türkiye’de şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.
Vodafone’un hedefi küresel karbon emisyonunu 2040’a kadar net olarak “sıfır”a düşürmek. Bu hedef kapsamında çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verildi. 2021 yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alan Vodafone, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştı.
Vodafone’un Türkiye’de şebekesini ve ofislerini yeşil enerjiye geçirmesini değerlendiren Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şunları söyledi: “İklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden altyapımızı yüzde 100 yenilenebilir elektrikle enerjilendireceğiz.”
Vodafone Türkiye, çevresel etkisini azaltmak üzere yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. 2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon lirayı aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kuran Vodafone, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki iki yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezleriyle devam edecek.
Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi ve yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.
Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alıyor.