Telefon konuşmalarınızı güneş enerjisi ile yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yenilenebilir enerjinin iklim değişikliği tehdidi ile mücadelede büyük önem taşıdığı eskiye nazaran çok daha yaygın olarak biliniyor. Karbon salınımının azalması dünyanın geleceği açısından son derece önemli. Bu yüzden Türkiye de dahil dünya ülkelerinin sürdürülebilir bir ekonomi ve çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapması gerekiyor.