VODAFONE BUSINESS HER ADIMDA ESNAFIN YANINDA

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, sunduğu çözümlerle bütçesini zorlamadan iş süreçlerini verimli bir şekilde sürdürmek isteyen esnaf kendi işine sahip profesyonellere destek oluyor. En son teknolojileri avantajlı paketlerle sunarak her adımda esnaf ve profesyonellerin yanında yer alan Vodafone Business; şimdi de esnaf ve profesyonelleri 24 ay ödeme kolaylığıyla cep telefonu sahibi yapıyor. Kampanya kapsamında alınan cihaz adrese ücretsiz teslim edilecek. Esnafımız, Vodafone Online Mağaza üzerinden de ihtiyacına uygun cihazı 24 ay ödeme kolaylığı ve ücretsiz teslimat fırsatından yararlanarak alabilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor. Dijitalleşme yolunda her ölçekten işletmeye rehberlik yapan Vodafone Business, sunduğu çözümlerle her adımda işini korumak ve büyütmek isteyen esnafın ve kendi işine sahip profesyonellerin yanında yer alıyor. Esnafın ve profesyonellerin ihtiyaç duyduğu çözümleri avantajlı paketlerle sunan Vodafone Business; şimdi de esnafımıza 24 ay ödeme kolaylığıyla cep telefonu alma imkânı sunuyor.

Vodafone Business’ın bu kampanyası sayesinde pandemi sürecinde esnaf ve profesyonellerin işleri kesintiye uğramadan, ihtiyacına uygun cihazı Vodafone Online Mağaza üzerinden kolayca seçebilecek ve bu kampanyadan yararlanarak cihaz satın alabilecek. Kampanya kapsamında satın alınan cihaz esnaf ve profesyonellerin adresine ücretsiz teslim edilecek. Üstelik İstanbul içinde birçok semte teslimatlar 3 saate kadar adrese ulaştırılacak. Böylece esnaf ve profesyoneller bütçesini zorlamadan iş süreçlerinde tasarruf ve verimliliği sağlayabilecek.