EGE'NİN İNCİSİ İZMİR'DE YAŞAMAK İÇİN 7 SEBEP

Muazzam güzellikte bir tarihi doku

İzmir’in doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusu da insanı cezbediyor. İzmir’in tarihi açılan kapısı Kemeraltı Çarşısı, şehrin en önemli simgelerinden biri olan Saat Kulesi, şehri kuşbakışı izlemenize olanak veren Asansör, farklı medeniyetleri tanıma imkanı sunan müzeleri, antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, özgün tarihi mimarisini koruyan Şirince ve daha fazlası... Tarihe dair aradığınız ne varsa hepsi ve daha fazlasını İzmir’de bulabilirsiniz.