EGE'NİN İNCİSİ İZMİR'DE YAŞAMAK İÇİN 7 SEBEP

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, doğası, yemekleri ve kültürü ile yaşamak için ülkemizin en özel noktalarından biri. Sahip olduğu özellikleriyle büyük şehirlerin arasından sıyrılan İzmir'de yaşamak aslında ulaşması zor bir hayal değil.
İzmir’de güne fırından yeni çıkmış çıtır çıtır boyozla başlamak mutluluk sebebidir. 500 yıllık bir geleneğe dayanan boyoz, yanında haşlanmış yumurtayla birlikte tüketilerek günün en önemli öğününü sağlıklı ve lezzetle tamamlamanızı sağlar. Hele bir de yanında demli bir bardak çay varsa değmeyin keyfinize.
İzmir’i İzmir yapan değerlerin başında Pasaport gelir. Pasaport’ta bol köpüklü bir kahve yudumlarken, martıların size eşlik etmesi özgürlüğü iliklerinize kadar hissetmenizi sağlar.
İzmir’de yaşamak demek yılın her mevsimi birbirinden eğlenceli etkinliklere katılmak demektir. Her yaz İzmir Fuarı’nın açılışı dört gözle beklenir. Etkinlikler, konserler, lunapark eğlenceye giriş biletidir adeta. İzmir Fuarı dışında Uluslararası Urla Enginar Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Alsancak Şenliği gibi etkinlikler heyecanla beklenir, eğlencenin keyfine varılır.
İzmir’de yaşamak demek yılın her mevsimi birbirinden eğlenceli etkinliklere katılmak demektir. Her yaz İzmir Fuarı’nın açılışı dört gözle beklenir. Etkinlikler, konserler, lunapark eğlenceye giriş biletidir adeta. İzmir Fuarı dışında Uluslararası Urla Enginar Festivali, Alaçatı Ot Festivali, Alsancak Şenliği gibi etkinlikler heyecanla beklenir, eğlencenin keyfine varılır.
İzmir’de ulaşım diğer büyük şehirlerdeki gibi kaos değildir. Şehrin en uzak iki nokta arasındaki mesafeyi maksimum 1 saatte katedebilirsiniz. Türkiye’nin gözde tatil beldeleri Alaçatı, Çeşme, Foça, Sığacık, Dikili ve Urla gibi yerler İzmir sınırları içinde yer alır. Cuma akşamı işten çıkıp bu beldelere en fazla 45 dakikada ulaşabilir, tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini geride bırakacak keyifli bir hafta sonu tatili geçirebilirsiniz.
İzmir mutfağının, Türkiye mutfağında yeri her zaman başkadır. Hem sağlıklı hem lezzetli zeytinyağlı yemekleri, yerel tatlarla zenginleştirilmiş damağına düşkün herkesi büyüleyen Ege kahvaltılarıyla İzmir, ülkemizin en önemli lezzet duraklarından biridir.
İzmir’in doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusu da insanı cezbediyor. İzmir’in tarihi açılan kapısı Kemeraltı Çarşısı, şehrin en önemli simgelerinden biri olan Saat Kulesi, şehri kuşbakışı izlemenize olanak veren Asansör, farklı medeniyetleri tanıma imkanı sunan müzeleri, antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, özgün tarihi mimarisini koruyan Şirince ve daha fazlası... Tarihe dair aradığınız ne varsa hepsi ve daha fazlasını İzmir’de bulabilirsiniz.