YAŞLANMAYI GECİKTİRMEK İÇİN 4 ETKİLİ YÖNTEM

Gerçek şu ki hepimiz yaşlanacağız. Yaşlanmayı geciktirip sağlıklı ve güzel yaş almak ise aslında elimizde olan bir şey. Bunu başarmak için etkisi kanıtlanmış belli başlı yöntemler var. Şimdi yaşlanmayı geciktirmek için 5 etkili alışkanlığı keşfedelim.
Vücutta oluşan radikal maddelerin sıfırlanması ve vücuttan atılması için gerçekleşen işleme detoks diyoruz. Detoks içeceği ile besin değerlerinizi koruyarak vücudunuzun toksin atmasına destek olabilir, böylece karaciğer ve diğer organları destekleyerek rahatlatabilirsiniz. Düzenli detoks yapanların daha temiz ve parlak bir cilde sahip oldukları ise bir sır değil. Zaten zamanla etkisini göreceksiniz.
Yaz aylarında özellikle aktif şehir yaşamında farkında olmadan güneşin zararlı etkilerine maruz kalabiliyoruz. Güneşin UVA ve UVB ışınları ciltte lekelere ve yaşlanmaya neden olur. Bu ışınlardan cildinizi koruyarak leke ve yaşlanma belirtilerinin oluşumuna engel olabilirsiniz. Fotoyaşlanma ile savaşan güneş koruyucu ürünleri kullanmak bu risklerden kaçınmanızı sağlayacaktır.
Yaşlanmayı geciktirmek için en önemli yöntemlerden biri de yüz gerdirme egzersizleri yapmaktır. Bu egzersizleri internet aracılığıyla öğrenip uygulaması çok kolay. Ayrıca yüz yogası eğitimi de alabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmanız durumunda kırışıklıklarınız azalacak ve daha genç bir görünüme sahip olacaksınız. Yapması oldukça kolay olan bu egzersizler için en önemli şey istikrarlı olmak.
Güneşe karşı 50 koruma faktörüne sahip Elixir UV Detoks Etkili Yaşlanma Karşıtı Yüz Kremi ile başta güneşin UVA ve UVB ışınları olmak üzere dış etkilere karşı cildinizi koruyabilirsiniz. Paraben ve silikon içermeyen bitkisel formülü fotoyaşlanma ile savaşır, lekelere karşı cildinizi korur! Ultra hafif ve akışkan dokuya sahip Yeni Elixir UV ile yaşlanmaya dur deyin!
• Patentli okyanus yosunu ve Latin çiçeği ile birlikte cildin daha iyi nefes almasına yardımcı olur ve ciltte detoks etkisi yaratır.
• Fotoyaşlanma karşıtı olan Elixir Botanique, aynı zamanda leke karşıtı özelliğine de sahiptir.
• Cildin yaşlanmasını hızlandıran dış etkenlere karşı savaşarak yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesine yardımcı olur.
• İçeriğindeki yüksek güneş koruması sayesinde, cilt yaşlanmasını hızlandıran, cildi yıpratan ve lekelere neden olan UVA/UVB ışınlarına karşı bir kalkan görevi görür.
• Kullanan kadınlarda kırışıklıkların görünümünün derinliğinde ortalama yüzde 21 azalma olmasına yardımcı olmuştur.