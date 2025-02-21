Kalsiyum, kemik sağlığında kritik rol oynayan önemli bir mineraldir ve aynı zamanda kalp ritmini düzenler. Kalsiyum, kas fonksiyonlarını destekler ve hücresel işlevler için de gereklidir. Vücutta kalsiyumun yüzde 99’u kemiklerde ve dişlerde depolanırken, yüzde 1’i kan ve yumuşak dokularda bulunur.

Kemiklerimizin sürekli olarak yenilenmesi nedeniyle, bu minerali yeterli miktarda almak, kemiklerin güçlü kalmasını sağlar. Kalsiyumun diğer faydalarından biri de kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Damarların kasılma ve gevşeme süreçlerine katılarak, sağlıklı kan basıncının korunmasını sağlar. Ayrıca oksalatların vücutta emilimini engelleyerek böbrek taşlarının oluşumunu önler. Kalsiyum alımını haftada 2 defa bu gıdalarla artırmak, kemiklerinizi güçlendirecek ve genel sağlık durumunuzu iyileştirecektir.

KALSİYUM AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

- Fasulye: Yarım fincan pişmiş fasulye, yaklaşık 60 miligram kalsiyum içerir ve yüksek lif kaynağıdır.

- Kuru incir: Kuru incir, tatlı bir atıştırmalık olup, iki tane incir yaklaşık 27 miligram kalsiyum sunar.

- Koyu yapraklı sebzeler: Pişmiş lahana, ıspanak ve kara lahana gibi sebzeler, kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Pişmiş kara lahana, bir su bardağında 268 miligram kalsiyum sunar.

- Süt ürünleri: Süt, yoğurt ve peynir, kalsiyum alımını artırmanın en iyi yoludur.

- Somon: Süt ürünlerinin yanı sıra somon, yüksek kalsiyum içeriğiyle dikkat çeker ve D vitamini de içerdiğinden kalsiyumun emilimini destekler.

- Soya fasulyesi: Kuru kavrulmuş soya fasulyesi, veganlar için mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır.

- Brokoli: Çiğ brokolide yaklaşık 35 miligram, pişmiş brokolide ise 76 miligram kalsiyum bulunur.

- Portakal: Bir portakal, yaklaşık 60 miligram kalsiyum içerir ve bu da onu kalsiyum açısından zengin bir meyve yapar.

- Tohumlar: Haşhaş, kabak, susam ve chia tohumları, kalsiyum açısından zengin tohumlar arasında yer alır.

- Badem: Kuruyemişler arasında kalsiyum açısından en zengin olanlardan biri bademdir. 30 gramlık bir porsiyon yaklaşık 75 miligram kalsiyum sağlar.