

Serginin açılışında konuşan Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Poyralı dokumasının bölgenin kültürel kimliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Dokumanın modernize edilerek günlük hayatta kullanılabilir hale getirilmesinin kültürel mirasa sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Tuncer, "Burada sadece bir el sanatı değil, aynı zamanda geçmişe duyulan saygı ve büyük bir araştırma emeği var" dedi.

Kırklareli Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner ise geleneksel sanatların yaşatılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Unutulmaya Yüz Tutan Dokuma Yeniden Canlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Poyralı dokumasının tanınırlığını artırmak için yedi yıldır çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kök boyalı ipliklerle üretilen bu dokumaların Kırklareli’nin kültürel renklerini yansıttığını söyleyen Özefsun, amaçlarının bu özgün sanatı dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven ise, dokumanın tarihçesi ve teknikleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı ve ziyaretçiler, bölgenin geleneksel dokuma sanatının modern tasarımlarla buluştuğu eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.