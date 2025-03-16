Türk Kızılay, ‘Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Gazze’de yıkıntılar arasında hayatını sürdüren ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. Vakıf, Han Yunus bölgesinde yaşayan ve çatışmalar nedeniyle evleri enkaza dönen 5 kişilik Ebu Amuna ailesine iftarlık desteği ulaştırdı. Ayrıca vakıf ekipleri tarafından, Amuna ailesinin molozlar arasında kurdukları sofra ve pek çok ailenin enkaza dönüşen evlerinde yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

GAZZE’YE HER GÜN 30 BİN KİŞİLİK İFTAR YEMEĞİ

Vakıf, çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze’de hizmet veren aşevinin kapasitesini ramazanda artırarak 30 bin kişiye çıkardığını açıkladı. Gazze’nin kuzeyinde Rimal ve Derilbelah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah’taki dağınık yerleşimlerde iftarlık desteği verdiğini bildiren vakıf, temel mutfak ihtiyacı içinse 50 bin gıda kolisi dağıttığını duyurdu.