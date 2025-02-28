Kaza, saat 08.00 sıralarında D-130 kara yolunun Gonca rampası mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden A.Ş. idaresindeki 41 FN 393 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.Ş., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR’ın kaldırılmasının ardından 1,5 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.