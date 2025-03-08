Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşu aileler arasında çıkan husumet, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında bazı araçlar da ateşe verildi. Olayda Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetti. Hüseyin Y., Muhammet Y., Efe Y., Yalçın B. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hüseyin Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara müdahale etti ve mahallede güvenlik önlemleri aldı. Ölen kişilerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.