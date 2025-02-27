Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir sitede yaşayan Ayşe E. Komşusu 62 yaşındaki Mehmet Karakaş’tan elektrik tellerine çarpan ağacını budaması için yardım istedi.
Ağacı budamak için bahçe duvarının üzerine çıkan karakaş ağacın dallarını budarken dengesini yitirip yere düştü. Ağır yaralanan Karakaş Ayşe E. Ve site sakinlerinin çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karakaş’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayşe E. Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.