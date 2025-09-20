Konya’nın Ilgın ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Gençlik Merkezi’nde okçuluk eğitimi veren Cemil Ç., (49) 16 yaşındaki bir kız öğrencisini taciz etti. Savcılık Cemil Ç.’yi 4 kez tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etse de, mahkeme her seferinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun ailesi mahkemenin kararına isyan etti.

Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde Konya’nın Ilgın ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Gençlik Merkezi’nde yaşandı. İddiaya göre; Gençlik Merkezi’nde okçuluk eğitini veren spor hocası Cemil Ç. (49), dersten sonra saat 19:00’da okçuluk dersi verdiği 16 yaşındaki bir kız öğrencisiyle malzeme odasına gitti. Evli ve iki çocuk babası olan Cemil Ç., burada omzu ağrıyan kız öğrencisini masaj bahanesiyle taciz etmeye başladı. Cemil Ç., 13 Ağustos 2025 tarihinde de yine aynı şekilde malzeme odasında kız öğrencisini taciz etti.

OLAYI ÖĞRENEN AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bunun üzerine kız öğrenci bir daha Gençlik Merkezi’ne gitmedi ve yaşadığı tacizi ablasına anlattı. Ablası da bunun üzerine kardeşinin anlattıklarını anne ve babasına söyledi. Olayı öğrenen anne ve baba soluğu savcılıkta aldı ve spor hocası Cemil Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğu da Çocuk İzleme Merkezi’nde ifade verdi. Kız çocuğu buradaki ifadesinde de spor hocasının kendisini taciz ettiğini ertesi gün de aynı şekilde tacize maruz kaldığını söyledi.

TACİZ SUÇLAMASINI REDDETTİ

Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Cemil Ç. ise taciz iddialarını reddetti. Ancak Savcılık kız çocuğuna taciz iddiası ve kaçma şüphesiyle C.Ç.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Bunun üzerine Ilgın Sulh Ceza Hakimliği Cemil Ç.’nin tutuklanmasına karar verdi. Cemil Ç., mahkeme kararının ardından Akşehir Cezaevi’ne gönderildi. Ancak yapılan itirazların ardından Cemil Ç. kısa süre sonra tekrar serbest bırakıldı.

RAPORA RAĞMEN SERBEST BIRAKILDI

Okçuluk Konferansı Konya İl Temsilciliği ise, hazırladığı raporda da okçuluk eğitmeni Cemil Ç.’nin gereksiz temasları olduğu ve kız çocuğunun kalçasına temas ettiği belirtildi. Bunun üzerine Savcılık Cemil Ç.’yi tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye sevk etti. Ancak Ilgın Sulh Ceza Hakimliği raporun yeni bir delil sayılmadığı gerekçesiyle Cemil Ç.’yi adli kontrolle serbest bıraktı.

“BİZ KİME GÜVENECEĞİZ?”

Tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası M.Ş., mahkemenin verdiği karara isyan etti. Tam 5 kez savcılığın şüpheli Cemil Ç.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiğini ancak mahkemenin serbest bıraktığını ifade eden Baba M.Ş., “Bu spor hocası birileri tarafından mı korunuyor?” diye sordu. Baba M.Ş., “Devletimizin bakanlığına ait bir kursta kızım taciz edildi. Tüm delillere ve savcılığın tutuklama talebine karşı bu spor hocası tutuklanmıyor. Bir kez tutuklandı o da birkaç gün cezaevinde kaldı ve yine dışarı çıktı. Başvurmadığımız yer kalmadı. CİMER’e bile yazdık ama sonuç yok. Biz kime güveneceğiz?” ifadelerini kullandı.