Konya’da 2 yaşındaki Rana bebeğin köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan Av. Mahmut Sami Alamur da olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin usulsüz şekilde toplandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, 7 Mart'ta köpeklerin saldırısına uğramış, yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

AKP’Lİ BELEDİYELER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Rana bebeğin vefatı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, belediyelere yönelik tepkiler de büyüyor. Yaşanan üzücü olayın ardından, Avukat Ahmet Çil ve İlke Menderes isimli bir yurttaş AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlke Menderes, “Konya’da 2 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan başıboş köpek saldırısı olayının sorumluları Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi hakkında Av. Ahmet Çil ile birlikte Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir canın daha yanmaması ve sorumlular hakkında gerekenin yapılması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

KÖPEKLERİ USULSÜZ ŞEKİLDE TOPLADILAR İDDİASI

Öte yandan olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin usulsüz şekilde toplandığı iddiasıyla da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Sahipsiz köpeklerin usulsüz şekilde toplandığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Avukat Mahmut Sami Alamur, şikayet dilekçesinde bazı şahısların yetkileri olmadığı halde sokak köpeklerini topladığı ve bu durumun kanuna aykırı olduğunu öne sürdü.

Şikayet dilekçesiyle birlikte delillerin USB içinde dosyaya sunulduğu ve kamu davası açılması talep edildi.