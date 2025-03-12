Sosyal medyada üşüşen dolandırıcılar vatandaşları mağdur etmek için her yolu deniyorlar.

Ece Gürel'in vefatı dikkatleri bir kez daha sözde büyücülere çevirdi.

Bu yolla haksız kazanç elde eden sosyal medya hesaplarının reklam vererek gönderilerinin daha fazla kesime yayılmasını sağladığı da tespit edildi.

Instagram hesapları üzerinden, tarot, el falı bakan şifacı veya büyücü olduğunu iddia eden sahtekarlar, büyü bozma bahanesiyle yasal olmayan yollarla para topluyor ve aynı zamanda vatandaşı dolandırıyor. Hatta 'Cadılık' eğitimi verdiğini iddia edenler dahi bulunuyor.

ECE GÜREL'LE YENİDEN GÜNDEM OLDU

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 72 saat sonra sağ bulunan fakat tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in vefatı tüm Türkiye'yi derinden yaraladı. Gürel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda astronomi ile ilgilendiği ayrıca kurşun dökme işlemi yaptığı belirlenmişti. Bu olayın ardından spirituel eylemlerle ilgili kafalarda bolca soru işareti oluştu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanlar, bu tarz eylemlerin kişilerin ilgi alanları olduğunu ve bir sakıncasının bulunmadığını belirtse de, bazı sosyal medya hesapları bu durumu suistimal ediyor.

Paylaşımlarında korkunç ritüellere yer veren hesaplarda vatandaşlara birçok vaat sunuluyor ve para karşılığı 'Eski sevgiliyi geri getirme, büyü bozma" gibi vaatlerde bulunuluyor. Üstelik sosyal medyada bolca karşımıza çıkan bu hesaplar kendilerini masum unvanlarla tanıtıyor. Kendilerine 'Medyum', 'Hoca', ve 'Enerji Uzmanı' isimleriyle tanıtan kişiler vatandaşları ağına düşürüyor.

BİN LİRADAN BAŞLIYOR 15 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre İnstagram'da yer alan 'Medyum.akbar.hoca' kullanıcı adı ile büyü yaptığını iddia eden bir kişi takipçilerine hem garanti veriyor hem de whatsapp üzerinden kendisiyle iletişime geçmelerini sağlıyor. Hesapta bin liradan başlayarak 15 bin TL'ye kadar büyülerin ücretleri gösteriliyor.

TAKTİKLERİ YENİ HESAP AÇMAK

"Medyum_talhahoca" isimli bir profil ise paylaşımında aşık etme, geri çevirme ritüeli gibi birçok büyü işlemi yaptığını belirterek vatandaşlara ücretsiz bakım vaadi bile sunuyor. Ayrıca bu hesaplar, belirli bir kazanç sağladıklarında hesaplarını kapatıp farklı isimle yeni hesap açarak yine dolandırmaya devam ediyor.

"HABERLERE VERİN EĞLENELİM BİRAZ"

Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti:

-Üzerimizde büyü olduğunu ve bozulması gerektiğini söyleyerek bizi ikna etti. 'Yuvanız bile yıkılır' diyerek korkutup, 3 bin TL paramızı aldı. Daha sonra 'bozamıyorum, kurban alacaksın yoksa büyüyü bozamam' diyerek işlemi iptal edeceğini söyledi.

-Şikayet edersek hayatımızı bitirecek daha kötü büyüler yapacağı ile tehdit etti. Haberlere vereceğimizi söylediğimizde ise 'Verin, eğlenelim biraz' diye cevap verdi." Başka bir kullanıcı ise, Medyum Süryani Hoca isimli birinin kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

ECE GÜREL'İN YAŞADIĞI OLAY 'DİSSOSİYATİF BOZUKLUK' OLABİLİR

Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı, "Toplumdaki gelişim, bir grup insanda yaşamsal bir tıkanmaya yol açabilir. Çünkü yaşanan bir hayat var bir de internet ve sosyal medyada yaşatılan bir hayat var. Kişilerin yaşadığı hayatla yaşamak istediği hayat arasında büyük boşluklar olunca kişilerde bir takım sıkıntılar meydana gelebilir. Sahte bir hayat, insanları çekim alanına alıyor. Böyle olunca da bireyler sıkıntılarını aşmak için bir çıkış noktası arıyorlar. İnsanlar, mucizevi, çabuk ve problemleri kökten çözebilecek bir şey arıyorlar. İnsanlarda böyle bir ruh hali olduğu zaman da bu durumu kötü kullananların ağına düşüyorlar.

"HİÇBİRİNİN BİLİMSEL DAYANAĞI YOK"

Büyük bir bunalıma girildiği zaman bizim Dissosiyatif Bozukluk olarak adlandırdığımız bir durum yani bir 'kopma' durumu meydana gelebiliyor. Bu durum bilinci kaybetme değil de daha çok bir ruhsal uyurgezerlik gibi. Böyle olduğu zaman ormana gidip bir çözüm arama işine girişmiş olabilir ve dediğimiz gibi Dissosiyatif Bozukluk meydana gelmiş olabilir. Büyü, tarot, kurşun dökme gibi uygulamalar eskiden beri var ve bunların hiçbir bilimsel bir dayanağı da yok. Ancak asıl sorun şu ki, bu işlerle uğraşan kişiler, karşılarındakilerin psikolojik sıkıntıları olduğu ve zarar görebilecekleri noktaya geldiklerinde 'dur' demeliler " dedi.