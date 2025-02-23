Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olurken, kripto paralar tarafını da etkiliyor. Son zamanlarda yaşanan jeopolitik riskeler ve makro ekonomik verilerdeki belirsizlik kripto paralar tarafını dizginledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 95 bin 758 dolar ile 97 bin 46 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 96 bin 551 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 10.10'da 96 bin 302 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHERUM'DA SON DURUM

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, yeni günde bir miktar yükselişler yaşıyor. Dünü 2 bin 651 dolar ile 2 bin 795 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 2 bin 763 dolardan tamamladı.Yeni günde ise sabah seansında aynı sata diliminde 2 bin 794 dolarda bulunuyor.