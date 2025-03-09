Piyasalar bir haftayı geride bırakırken, TCMB ve AMB'nin faiz kararları piyasalarda yakından izlendi.
TCMB NAS'A DEVAM DEDİ
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB beklentilere paralel şekilde faizleri 250 baz puan indirerek 42,5 seviyesine çekti.
AMB 6 DEFADIR İNDİRİME DEVAM EDİYOR
Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentilerine paralel şekilde mevduat faizini 25 baz puan indirimle yüzde 2,50'ye çekti.
FED'İN BEJ KİTABINDA ENDİŞE ÇIKTI
Fed’in Bej Kitap raporu, işletmelerin Trump hükümetinin özellikle tarifeler başta olmak üzere yeni politikalarına dair belirsizliklerden dolayı endişeli olduğunu ifade etti.
KRİPTO PARALARDA BEKLENEN OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stokunun kurulmasına dair kararnameyi imzaladı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre 12 ay sonrasına dair enflasyon beklentileri ve yıl sonuna yönelik enflasyon beklentileri gerileme gösterdi. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken, bu anket döneminde yüzde 28,04 olarak kaydedildi.
EURO/TL İLK KEZ 39,00 LİRAYI AŞTI
Euro/TL hafta içinde ilk defa 39,00 lira seviyesini aşarak 39,60 rekor tazeledi.