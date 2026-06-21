Milyonlarca gencin hayallerine kavuşmak için ter döktüğü 2026 YKS maratonu, Türkiye genelinde sabah saatlerinde büyük bir heyecanla başladı. Ancak adaylar için büyük önem taşıyan bu önemli günde, ÖSYM’nin katı kuralları bir kez daha dramatik görüntülere sahne oldu.

Saniyelerle Gelen Büyük Kayıp

Sınavın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için belirlenen saat 10:01 sınırı, birçok adayın sınav binasına girişini kesin olarak kapattı. Kuralların tavizsiz uygulandığı okullardan birinde, kapıların kapanmasına saniyeler kala yürek burkan bir trajedi yaşandı.

Veliler Seferber Oldu Ancak Sonuç Değişmedi

Okul girişinde güvenlik görevlileri tarafından yapılan kontrollerde, kulağındaki küpe nedeniyle içeri alınmayacağı belirtilen genç kız, takıyı çıkarmak için zamana karşı amansız bir mücadele başlattı. Çaresizliği gören çevredeki veliler ve vatandaşlar, adayın yardımına koşarak küpeyi çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Dakikalar süren yoğun uğraşlara rağmen küpe yerinden çıkarılamadı ve saatlerin 10:01’i göstermesiyle birlikte okul kapıları kapatıldı.

Hayalleri Bahçede Yarım Kaldı

Bir yıllık emeğinin dakikalar içinde boşa gittiğini anlayan talihsiz aday, büyük bir şok yaşadı. Kapıların kapanmasının ardından hayallerine ulaşamadığını fark eden genç kız, çevresindekilerin tüm teselli çabalarına rağmen gözyaşlarına boğularak okul bahçesine yığıldı.

Genç adayın o anlardaki çaresizliği, sınav gününe dair hafızalara kazınan en acı karelerden biri oldu.