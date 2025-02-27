Uzman doktor, kulakta ritmik kalp atışı sesi duymanın, hayati tehlike arz eden ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Kulak çınlaması, kalp atışlarıyla uyumlu bir şekilde başınızda ya da kulaklarda duyulan tekrarlayan seslerdir. Doktor Ahmed Abd Elbary, bu tür seslerin genellikle zararsız olsa da bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerektiğini aktardı. Elbary, kulakta bu tür bir ses fark ettiğinizde, doktorunuza başvurmanız gerektiğini ve çoğu zaman durumun basit bir nedene dayandığını belirtti.

BEYİN ANEVRİZMASI GİBİ DURUMLARA SEBEP OLABİLİR

Doktorunuz, ilk olarak fiziksel muayene yaparak kalp atışlarını dinleyecek, boyundaki kan damarlarını inceleyecektir aynı zamanda işitme testi ve bazı kan testleri ile B12 vitamini veya demir eksikliklerini kontrol edebilir. Gerekirse, doktorunuz sizi daha ileri tetkiklere yönlendirebilir. Elbary, bu kulak çınlamasının bazen aşırı egzersiz, hamilelik, tiroid sorunları veya kansızlık gibi durumlardan kaynaklanabileceğini aktarırken, daha ciddi sorunlar arasında beyin anevrizması ve damar tıkanıklıkları gibi durumların da bulunduğuna dikkat çekti.

Beyin anevrizması, kan damarı duvarındaki zayıflıktan kaynaklanan bir çıkıntıdır ve çoğu zaman fark edilmeden büyür. Anevrizmanın patlaması ciddi sonuçlara yol açabilirken, bu durum acil müdahale gerektirir. Beyin anevrizması patladığında ani baş ağrısı, ense tutulması, ışığa karşı hassasiyet, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

Doktor, kulağınızdaki ritmik sesin bazen sadece artan farkındalıktan kaynaklanabileceğini, bunun da işitme kaybı nedeniyle olabileceğini söyledi. Eğer kulak çınlaması yeni bir durumsa veya kötüleşiyorsa, mutlaka bir uzmandan görüş almak önemlidir. Bu tür belirtiler genellikle zararsız olsa da, sağlık uzmanları tarafından kontrol edilmelidir.