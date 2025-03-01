Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Ramazan Artun, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Tavşanlı- Kütahya karayolu 9’uncu kilometresinde seyir halinde bulunan 46 yaşındaki Ramazan Artun, yönetimindeki 16 ACY 940 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. O
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan Artun, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Artun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.