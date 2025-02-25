Kuzey Kore, 2024’ün sonunda Ukrayna’ya karşı savaşta Rusya’ya asker göndermekle kalmadı, aynı zamanda yıllardır Çin balıkçılık filosunda gizli ve ağır şartlar altında çalışan denizcilerini de gönderiyor.

Londra merkezli Çevresel Adalet Vakfı (Environmental Justice Foundation / EJF) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Kuzey Koreli balıkçılar, BM yaptırımlarını ihlal eden bir sistem içinde Çin açık deniz balıkçı gemilerinde çalıştırılıyor.

Maaşlarının büyük bölümü Pyongyang rejimine aktarılan bu işçiler, denizde yıllarca mahsur kalarak köle gibi çalıştırılıyor ve insanlık dışı koşullarda ikamet ediyor.

Denizcilerin Kuzey Koreli olduğunun belli olmaması için bir gemiden diğerine aktarıldıkları ve karaya ayak basmalarına izin verilmediği belirtiliyor.

GEMİDEN GEMİYE AKTARIM

EJF'den araştırmacılar, Kuzey Koreli mürettebatın farklı Çin bandıralı en az bir düzine gemi içinde Hint Okyanusu’nda faaliyet gösterdiğini aktardı.

Filipinli ve Endonezyalı denizcilerin tanıklıklarına dayanarak hazırlanan rapor, Pyongyang yönetimi tarafından Çin filosuna satılan bu işçilerin, dış dünyayla iletişimden tamamen yoksun olduğunu ortaya koyuyor.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore’nin yurtdışına işçi göndermesini yasaklayan kararına rağmen, bu denizcilerin hiçbir hakkı olmadan çalıştırıldığı belirtiliyor.

Filipinli mürettebat üyeleri, Kuzey Koreli denizcilerin limanlarda apar topar başka gemilere aktarıldığını, hatta bazen denizin ortasında bu değişimlerin gerçekleştiğini anlattı. Denizciler, çalışma anlaşmalarının bitişinden yıllar sonra bile bu işçilerin hala korkunç şartlar altında çalıştırıldıklarını söyledi.

Çalışamayacak kadar yaşlanan Kuzey Koreli denizcilerin bile halen çalıştırıldığını ifade ediyor. Fazla yaşlanan denizcilerin, istek üzerine başka gemilere aktarıldığı ve karşılığında daha genç bir Kuzey Koreli alındığı rapora yansıdı.



YÜZBİNLERCE KÖLE İŞÇİNİN MAAŞI KIM JONG-UN'A GİDİYOR

Bu sistemin ifşa olması halinde uluslararası liman otoriteleri için büyük bir sorun yaratacağı belirtiliyor. 2022’de Mauritius’ta bir Çin balıkçı gemisinde altı Kuzey Koreli denizci ve bir Çinli kaptan gözaltına alınmıştı.

EJF’nin raporuna göre, bazı Kuzey Koreli denizciler, on yıla kadar bir gemiden diğerine transfer edilerek denizde tutuluyor. Kuzey Kore’de zorunlu askerlik hizmetinin de on yıl sürdüğü hatırlatılarak, denizcilerin bu sistem içinde benzer bir kaderi paylaştığı vurgulanıyor.

Raporda, “Bu, balıkçılık endüstrisindeki kötü çalışma koşullarının bile ötesinde bir zorla çalıştırma vakasıdır” ifadesine yer verildi. Kuzey Korelilerin köle olarak kullanıldığı açıkça belirtildi.

Çin açık deniz balıkçılığında sistematik insan hakları ihlalleri yaşandığını ortaya koyuyor. EJF Direktörü Steve Trent, “Kuzey Korelilerin Hint Okyanusu’ndaki Çin balıkçı teknelerinde sömürülmesi, denizcilik işçi yasalarının başarısızlığını gösteriyor” dedi.

Raporda, bu yasadışı olarak tutulan Kuzey Koreli mürettebatın, açık deniz avcılığı yapılan bölgelerde koruma altındaki türleri de avladığı ve bu balıkların dünya pazarlarına ulaştığı belirtildi.

Çin, Pyongyang rejimi tarafından sağlanan ucuz iş gücü için önemli bir dağıtım noktası olmaya devam ediyor. BM tahminlerine göre en az 100 bin Kuzey Koreli işçi, Çin’de kaçak olarak insanlık dışı şartlarda çalışıyor.

Çin hükümeti, Kuzey Kore işçilerinin varlığıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, insan hakları kuruluşları bu işçilerin büyük ölçüde devlet gözetiminde çalıştırıldığını ve elde edilen gelirlerin doğrudan Pyongyang yönetimine aktarıldığını belirtiyor.