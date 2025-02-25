Elazığ'da lastiği patlayan hurda demir yüklü kamyonet, devrilme tehlikesi geçirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre Kazım Karabekir Caddesi’nde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AAJ 551 plakalı kamyonetin aşırı yükün etkisiyle arka lastikleri patladı.
Kamyonet devrilme tehlikesi yaşarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kamyonetin lastiğinin tamir edilmesinin ardından, yükünün bir kısmı vinç yardımıyla başka bir kamyonete alındı.