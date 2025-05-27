Bodrum’da halka açık tek plaja otel yapmak isteyen ve vatandaşların tepkisini çeken Limak, Ankara’da da güneş enerjisi santrali için bir köyün tarım arazilerini kapattı. Ankara’nın Çankaya ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kömürcü Köyünde 75 bin metrekare arsa alan şirket, santral kurmak için hazırlıklara başladı.

Vatandaşlar ise firmanın köylerine nasıl bir tesis yapacağını bilmiyor. Kömürcü Köyü Muhtarı Mustafa Şimşek, köydeki 50 hanede yaşayanların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek şunları söyledi:

“Biz köyde hayvancılık yapıyoruz, ekinlerimiz var onları yetiştirip geçiniyoruz. Köyün içinde büyük arazide tesis kurulacağı söyleniyor, nasıl olacak bize ve köyümüze zarar verir mi bilmiyoruz, etkisi ne olur bilgimiz yok. Yetkililer de bilgi vermedi. Bu santral için kullanılacak yollar da köyden ve arazilerimizden geçiyor.”

Muhtar Mustafa Şimşek endişeli.

KANSER YAPIYOR

Köylüler de sessiz sedasız sürdürülen toprak sondaj çalışmalarının Güneş Enerji Santrali için olduğunu SÖZCÜ’den öğrendi. Tarım arazilerinin ortasına yapılacak santralin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) son yıllarda çevreci bir yatırım olarak ön plana çıkıyor. Ancak Almanya, ABD ve İngiltere’de yapılan bilimsel araştırmalarda GES’lerde yer alan panellerin içinde kansere neden olan ağır metaller bulunduğu belirlendi.

Panellerde kullanılan kristal silikonun içindeki silikon tetraklorür, insan sağlığını tehdit eden bitki ve hayvanlara zarar veren zehirli bir madde olarak ön plana çıkıyor. Çin’de üretilen güneş panellerinin sağlıksız olduğu kaydediliyor.

“Kadmiyum telüridli ve kurşunlu güneş panelleri” de kansere neden oluyor. Panellerdeki kimyasallar, yağmurla birlikte çevreye yayılıp tehlike oluşturuyor. Güneş panelleri 20 yıl olan ömürleri sonrası çöpe atılıyor.

Limak’ın birçok GES’i bulunuyor

GÜNEŞ Enerjisi Santralleri en az 2 bin dönüm gibi dev alanları kaplıyor. Limak’ın daha önce Hatay’da yaptığı Erzin GES de 2 bin dönüm araziye kurulmuştu. Limak’ın Isparta ve Konya’da da GES projeleri bulunuyor.

BU KÖYÜ DE CENGİZ HOLDİNG KAPTI

Halkın kaçtığı yerde madenler büyüyor

Elazığ’ın Maden ilçesinde yürütülen maden çalışmaları nedeniyle toprak kaymaları oluştu ve burada yaşayan halk göç etmek zorunda kaldı. Birgün’ün haberine göre; bölgede madencilik faaliyeti yürüten Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., kapasite artışı için ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ (ÇED) gerekli değildir kararı aldı. İki günde bir patlatma yapılacak madende kapasite artışıyla birlikte, ocaktaki bakır üretim miktarı yılda 1,5 milyondan 2,5 milyona çıkacak. Proje alanının şahıs mülkiyetindeki tarım arazilerinden ve ormanlardan oluştuğu da ortaya çıktı.