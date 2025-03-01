İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı ve Ankara’nın bir temsilcisini Londra’da düzenlenecek acil Ukrayna zirvesine davet etti.

İngiliz hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Starmer’in ABD’ye yaptığı son ziyaretten bahsettiği ve Avrupa güvenliğinin korunmasında uluslararası işbirliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Starmer’in Ukrayna savaşına ilişkin olarak, "Başbakan, Rus saldırganlığını caydırmak amacıyla Birleşik Krallık’ın Ukrayna’ya gerektiği sürece destek vermeye kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Starmer’in, pazar günü Londra’da düzenlenecek liderler zirvesine yönelik hedeflerini Erdoğan’a aktardığı ve Türkiye Dışişleri Bakanı’nın bu görüşmelere katılımını dört gözle beklediği belirtildi. İki liderin temaslarını sürdüreceği ifade edildi.

AVRUPA, UKRAYNA İLE YÜKÜN ALTINA GİRİYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda somut adımlar atılması amacıyla Pazar günü düzenlenecek zirveye Avrupa ve AB ülkelerinden bir düzineden fazla liderin yanı sıra Türkiye’yi de davet etti.

Starmer’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, zirvenin ana oturumu öncesinde Baltık ülkeleriyle bir sabah toplantısı gerçekleştirecek ve ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Downing Street’te ağırlayarak Rusya ile süren savaşı ele alacak.

Başbakanlık açıklamasında, "Başbakan, zirveyi Avrupa’nın Ukrayna konusundaki eylemlerini ileriye taşımak için kullanacak.

Amacımız, Ukrayna’nın gelecekteki egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alan adil ve kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik ortak ve sarsılmaz desteğimizi göstermek" ifadelerine yer verildi.

Londra’daki toplantıya Fransa, Almanya, Danimarka ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin liderleri ile Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği yetkilileri davet edildi.

NATO üyesi Türkiye, Ukrayna’daki çatışmaları sona erdirmek için müzakerelerde arabuluculuk yapma girişimlerinde bulunmuş ve Mart 2022’de Moskova ile Kiev arasındaki doğrudan müzakerelere iki kez ev sahipliği yapmıştı. Türkiye’nin zirvede nasıl bir tutum sergileyeceği ve sürece nasıl katkı sunacağı merak ediliyor.