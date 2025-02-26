Çağla Şıkel, sunucu, oyuncu, model... "10 parmağında 10 marifet" dediklerimizden. Yıllardır ekranda ama yüzü hiç eskimiyor.
Şimdilerde 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.
Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, önceki gün de Londra Moda Haftası'nda Türk modacı Neslişah Yılmaz'ın defilesinde boy gösterdi.
Podyumda iki ayrı kıyafetle yürüyen Şıkel, kendine hayran bıraktı.
GÜZELLİĞİNİN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI
Çağla Şıkel geçen günlerde her daim enerjik ve canlı gözükmeyi nasıl başardığını açıklamıştı. Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve bal ile hazırlanan altın sütü tükettiğini söylemişti.
Şıkel, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli sporla da formunu koruyor.