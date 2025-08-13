Çanakkale, Rize, Kastamonu, Sinop dahil birçok şehirdeki maden projeleriyle dikkat çeken Cengiz Holding’in yeni hedefi Eskişehir oldu. İş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu şirket; Mihalgazi ilçesinde 4 mevsim sebze ve meyve yetiştirilen “İç Anadolu’nun Çukurovası” Alpagut- Atalan bölgesinde altın aramak için çalışma başlattı.

TARIMA DARBE OLUR

1836 hektarlık alana kurulacak siyanürlü altın madeninin ilk ÇED raporu Nisan 2025 tarihinde tepkiler ve itirazlar sonrası iptal edildi. Şirket yeni bir ÇED dosyası hazırlayıp Çevre Bakanlığı’na sundu. Geçen temmuz ayında da maden için “ÇED olumlu” belgesi verildi. Ancak itiraz süreci devam ediyor, proje mahkemelik de oldu. Her projesi ‘doğayı katlediyor’ diye çevreciler tarafından eleştirilen Cengiz’in altın madeni hayata geçerse en az 57 bin ağaç kesilecek. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına sebze ve meyve gönderen Alpagut’ta tarım bitecek. Su kaynakları zarar görecek.

AY YILDIZLI LOGO

Maden projesi vatandaşların tepkisi nedeniyle mahkemelik olan şirket ise Atatürk’ü kendisine kalkan yapmaya başladı. Şirket, Ulu Önder’in Anadolu’yu düşman işgalinden kurtardığı “Milli Mücadele” ile altın madenciliğini bir tuttu. Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı “Altın Madenciliği Mili Mücadele’dir” başlıklı broşürler bastırıp dağıttı. Altın rengi ay yıldız logoları kullanılan broşürler, evlerin pencerelerine, kapılarına bırakıldı. Broşürde, uzmanların “Toprağı zehirliyor” dediği siyanür için “kısırlığa neden olmaz” ifadesi kullanıldı.

SİYANÜRÜ SAVUNDU

Türkiye’de altın madenciliğini 1933’te Atatürk’ün başlattığı savunuldu. Ulu Önder’in, “Milli ekonomiyi güçlendirmek için yer altı kaynaklarımızı değerlendirmeliyiz. Toprak altındaki maden hazineleri, hızlı şekilde millet yararına sunulmalıdır” sözüne yer verildi. Altının ayrıştırılması sırasında kullanılan siyanürlü işlemler de savunuldu. “Altın madenciliğinde siyanürden kaynaklı ölüm vakası yoktur. Siyanür kanser, kalıtsal hastalığa neden olmaz” denildi.

Eskişehirliler, maden projesine karşı gece gündüz çevre nöbeti tuttu. Eylemlerini Ankara’ya da taşıdı. Maden yasasına karşı olduklarını dile getirdi, “Doğanın ve yaşamın talanı projelerine izin vermeyiz” dedi.

İLİÇ ÖRNEĞİ VERİLDİ

Altın madenine karşı çıkan dernekler, meslek odaları, sendikalar ve siyasi partiler ise bu projeyi “Doğanın ve yaşamın talanı projesi” olarak niteledi. Bölgede 716 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda çukurlar açılacağı, 9 işçinin siyanürlü liç yığını altında can verdiği Erzincan İliç’teki gibi 160 metrelik toprak kuleleri dikileceği, Anadolu’nun su kaynağı Sakarya havzasının da tehdit altında kalacağı vurgulandı. Eskişehirliler, “Doğamız, topraklarımız, geleceğimiz için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

İŞTE DAĞITILAN O BROŞÜR

Cengiz’in bastırıp dağıttığı broşürde altın madenciliği ve siyanürlü işlemler savunuluyor. Atatürk’ün fotoğrafına da yer verilerek Ulu Önder’i milli politikaları istismar ediliyor. Broşürde şöyle deniliyor:

-Türkiye’de altın madenciliği, Atatürk önderliğinde 1933’te Atatürk’ün başlamıştır. İlk altın madeni, büyük önderin gösterdiği istikametten tam 68 yıl sonra hayata geçirilebilmiştir.

-80 ülkede 1382 altın madeni var. 1887’den bu yana altın madenciliğinde siyanür kullanılmakta. Siyanürden kaynaklı ölüm vakası yoktur. Siyanür kanser, kalıtsal hastalık ve kısırlığa neden olmaz.

-Üretilen altın yurt dışına çıkmaz, tamamını Merkez Bankası Türk Lirası ile satın alır. Ülkemizde altın üretiminin engellenmesini isteyenler, dışa bağımlılığın devam etmesini hedeflemektedir.

-Altın madenciliği 15 binden fazla istihdam sağlamaktadır. Altın madencileri, her sene devlete 8 kalem vergi vermektedir.

En büyük destekçi Zeynep başkan!

Cengiz Holding’in en büyük destekçileri arasında bölgede “Şalvarlı Başkan” olarak tanınan Mihalgazi Belediye Başkanı AKP’li Zeynep Güneş Akgün’ün olduğu iddia edildi. Başkan Akgün’ün vatandaşları siyanürlü altın madeni için ikna etmeye çalıştığı, “Buradan alışveriş yapacaklar” dediği öne sürüldü. Belediye Başkanı Akgün’ün madenin açılması için imza topladığı da iddialar arasında.

‘Katliama geçit vermeyeceğiz’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Cengiz Holding bölgede ÇED raporuna göre 1836 hektarlık alanda altın projesini hayata geçirmek istiyor. Büyük tepki alınca da Ulu Önder Atatürk’ü zehirlerine kalkan yapıyor” dedi ve şunları söyledi: “Yılda 12 milyon ton kazı yapılacak, İliç gibi açık ocak işletmeciliği, siyanürlü yığın liç yöntemi ile saniyede 300 litre, yılda 10 milyon ton su kullanılacak. Eskişehir’in su kaynaklarının 5’te 1’i bu madene gidecek. En az 57 bin ağaç kesilecek. Bu bölge Anadolu’nun Akdeniz’i. 4 mevsim narenciye, sebze ve meyve yetiştiriliyor. İstanbul ve Ankara’nın domatesi, rokası, marulu, maydanozu buradan gidiyor. Altın madeni açılırsa buradaki seracılık, tarım, hayvancılık, arıcılık, ipekböcekçiliği biter, su kaynakları yok olur. Halkımız ile birlikte 5’li çetelere geçit vermeyeceğiz.”