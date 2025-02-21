Malatya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i polis 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan polis memuru Mustafa K. idaresindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil ile Mehmet T. yönetimindeki 06 CDM 428 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir süre trafiğe kapanan yol ise otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.