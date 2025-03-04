Doğal güzellikleri ve tarihiyle Türkiye'nin nadide şehri Malatya, eski konuşma diliyle de dikkat çekiyor. Pek kimselerin artık kullanmadığı bu kelimeler zamanla unutulmaya yüz tutmuş.
MALATYALILAR ESKİDEN BU KELİMELERİ KULLANIYORDU
Eskiden günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu kelimeleri yeni nesil bilmiyor. İşte eskide dönemlerde Malatya'da günlük hayatta kullanılan kelimeler:
Andana-Ondan Sonra
Ayakçah- Merdiven
Arasta-Evin Tavanı
Anih- Nane
Bihçı- Testere
Bıldır- Geçen Sene
Ceget-Sokak
Culuh- hindi:
Çora düşmek- Grip oldum
Çağa-Çocuk
Çömçe-Kepçe
Dekmik-Tekme
Dığasgen-Loğusa
Döş-Göğüs, Sine
Evcuman-Çalışkan
Firkete -Yaylı İğne
Gazpenek-Mahsus
Gevende- Şarkıcı, Çalgıcı
Gıdik-Keçi
Gilgil-Mısır
Gişi-Koca, Eş
Harrik-Eski Ayakkabı
Hayfene-Piknikte Hazırlanan Yemek
Hayfene Kurma-Piknik Yapma
Helbet-Evet
Hızına-Kiler
Hozelek-Salyangoz
Katıh-Ayran, Yağı Alınmış Yoğurt
Kef-Yağın İçinden Çıkan Süt Artığı
Kemis-Süzgeç
Kopça-Düğme
Köcek-Asma Kilit
Köşker-Ayakkabıcı
Köpüç-Tahtadan Yapılmış Çamaşır Döveceği
Loğ-Darında Bulunan Silindir Şeklinde Taş
Malamat-Rezil
Manıh-Kedi Yavrusu
Mığırcıkgibi-Çok Fazla.