Yeni haftada Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu geldiği açıklandı. Yağış alan yerlerde çamur yağacak Çöl tozunun etkisiyle, yağışlı bölgelerde çamur yağması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise hafta ortasında İstanbul’da 25 dereceyi geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, batı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, Marmara’nın batısı, Bursa, Kütahya, Manisa çevreleri ve İzmir'in kuzeyinde sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu olacak.

ÇÖL SICAKLARI ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji uzmanları bu hafta çöl sıcaklarının etkili olacağını belirterek, "Mart’ın ilk haftasında çöl sıcağının etkisi altındaydık, ikinci haftasında kar yağışı görüldü, şimdi ise üçüncü haftada tekrar çöl sıcağı etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıklar tekrar düşecek" dedi.