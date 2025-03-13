Şampiyonlar Ligi'nde yeni formata geçilmesiyle birlikte, çeyrek finale yükselmenin mali ödülü geçen sezonki 10,6 milyon Euro'dan bu sezon için 12,5 milyon Euro'ya yükseldi. Barcelona, bu gelir artışıyla, bu yılki turnuvada 100 milyon Euro barajını aştı.

MALİ SIKINTIDA OLAN KULÜBE EK GELİR

Barcelona, finansal planlamasında her yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ve Copa del Rey'de yarı finale ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefler bu sezon da başarıyla gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Borussia Dortmund veya Lille ile eşleşecek olan Barcelona, bu turu da geçmesi halinde, yarı final için 15 milyon Euro daha kazanacak.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarsa, bu sezon için ödül miktarı 15,5 milyon Euro'dan 18,5 milyon Euro'ya çıkacak. Şampiyon olması durumunda ise 6,5 milyon Euro ek gelir elde edecek ve Avrupa Süper Kupası'nda oynamaya hak kazanacak.

FC Barcelona, son yıllarda yaşadığı finansal sıkıntıları aşma yolunda önemli adımlar atarken, UEFA'dan elde ettiği gelirlerle de bu süreci desteklemeye çalışıyor. Kulüp, 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği 101,56 milyon Euro ile finansal iyileşme sürecine katkı sağlıyor. Ancak, kulüp hala La Liga'nın sıkı mali kuralları altında baskı altında bulunuyor.

Barcelona'nın bu sezonki gelirleri, 18,62 milyon Euro ile başlayan 'faz liga' geliri, altı galibiyet ve bir beraberlikten kazandığı 13,3 milyon Euro ve diğer gelir kalemleriyle birlikte toplamda 101,56 milyon Euro olarak gerçekleşti.