Sivasspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken karşılaşmanın Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Maçta iki şanssız sakatlık yaşayan kırmızı-beyazlı ekipte, deneyimli teknik adam oyuncularının dumunu için konuştu. Manaj ve Simic'in durumunu aktaran Çalımbay" Manaj, bir gün bekleyecek hastanede, Simic'e dikiş atılacak. Şu an baktığımızda kötü bir şey yok. Yani öyle gözüküyor" şeklinde konuştu.

Taraftarın bugün çok iyi destek verdiğini belirten Çalımbay, "Atmosferin bence daha iyi olması gerekiyor. Yani eğer biz maç kazanacaksak ve böyle yerlerden çıkacaksak, kendimizi üst sıralara götürmek istiyorsak taraftarımızın bizi desteklemesi gerekiyor. Kesinlikle desteklemesi gerekiyor. Onların desteğiyle de çok güzel şeyler de oluyor. Stat bence çok iyiydi. Neredeyse sahaya iniyorlardı. Gayet iyi bir şekilde, her şeye güzel tepki veriyorlardı. Onun için onlar olmadan biz de olamayız. Onlar da her zaman bizim birinci adamımız" dedi.

'OYUNCULARIMIZI ÇOK İYİ MOTİVE ETTİK'

Futbolcuları sadece maça motive etmeye çalıştıklarını anlatan Çalımbay, "Biz buraya gelirken belki bazı futbolcuların isimlerini bile bilmiyorduk. Yani şu an o durumdaydık yani. Tabii ki taktiğimizi verdiğimizde çok önemli şeyler oldu. Onları da tabii ki arkadaşlara söylememiz gerekiyordu. İhtiyacımız vardı. Yani mutlaka yapılması gerekiyordu. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımızı çok iyi motive ettik, çok iyi konuştuk ve söyledik onlara söyledi ki neyin ne olacağını. Ondan sonra herkes görevini dört dörtlük şekilde yaptı.

Tabii ki hatalarımızda olmadı değil, oldu ama hepsi çok güzel şeyler yaptılar. Her şeyden önce maça biz çok iyi başladık. Buradan kesinlikle puan vermeden, bizim buradan çıkmamız gerekiyor dedik. Onu da yaptılar. Yani rakip takım Fenerbahçe olmuş veya Göztepe olmuş fark etmiyor. Bizim mutlaka galip gelmemiz gerekiyordu. Baskıyla başladık. İhtiyacımız olduğu için tabi herkes kendini çok iyi şekilde maça verdi" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, 2 gol atan Bekir Böke ile maçtan önce konuştuğunu ve onun çok iyi şeyler yapacağını söylediğini ve maça girdiğinde de bunun karşılığını verdiğini söyledi.