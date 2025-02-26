Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Congresium'da düzenlenen ve üç gün sürecek olan Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışına katıldı.

Fuarın bu yıl ikinci kez düzenlendiğini belirten Yavaş, Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanıyla ilgili olarak şunları söyledi:

FUAR ALANI, 5 YILDIZLI OTEL, AVM, SHOWROOM PROJELERİ...

"Bir müjde olarak da vermek istiyorum. Çalışmalarımızda belli bir yere geldik. Şu andaki fuar alanına bir firma talip oldu. Hem fuar alanını öncelikle bitirecek. Yanına da hem beş yıldızlı otel, AVM ve showroom projeleri var. Bu şekilde teklifte bulundu. Henüz görüşüyoruz. Fuar şirketi olarak yan yana henüz gelemedik ama en azından neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerimiz devam ediyor.

Burada 550 tane showroom var, 720 metrekarelik. Ama aynı zamanda bir kısmı konuta ayrılmış. Onları da inşallah sizle görüştüreyim uygun görürseniz oranın tümünü yani çok güzel bütünlüklü bir proje oluyor. Orada tekstil kenti olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii takdir sizin. Ona bakmanızı isterim. Dolayısıyla artık bundan sonra en büyük eksiğimiz olan fuar ki öncelikle teklifte fuar alanının yapılmasını şart koyuyoruz. Diğer unsurlar da onunla beraber yapılacak. Bir an evvel Ankara'ya kazandırırız ve inşallah buradan daha nice nice bütün dünyaya markalar çıkartmamız gerekiyor ki markalar inşallah çıkar."