Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 3 Mart’ta Ankara’da 7 Başkent Market ve 3 mobil Market’te uygun fiyatlı et ve kıyma satışının başlayacağını açıkladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
- Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında… 3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı etler Ankaralılarla buluşacak. Mobil Marketlerimiz ise 25 ilçede hizmet verecek.