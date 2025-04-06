CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurultay hakkında “Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olacak” dedi.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu nedeniyle temsili koltuk ayrılması sorulan Yavaş, "İnşallah önümüzdeki kurultayda orada görürüz kendisini" dedi.
NE OLMUŞTU?
Tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kurultay salonunda sembolik koltuk ayrılmıştı.