Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki ön seçim tartışmalarına ilişkin olarak, "Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Seçimin tarihi henüz belli olmadığı için biz partinin enerjisine buna yoğunlaşmaması gerektiği düşündüğüm için adaya erken demiştim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

"HER SABAHA BİR SORUŞTURMAYLA UYANIYORUZ"

İmamoğlu hakkında başlatılan altıncı soruşturmaya değinen ve İmamoğlu'na destek veren Yavaş, "Takip ediyoruz. Artık her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Şunu hiç kimse unutmamalı: CHP'nin belediye başkanları, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız." diye konuştu.

Mansur Yavaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş şu ifadeleri kullandı:

MANSUR YAVAŞ'A YÖNELİK SORUŞTURMA BİLGİSİ GELDİ Mİ?

-Daha önce böyle bir teşebbüs oldu. Birtakım gayretler oldu. Bugüne kadar bir şey yok ama olmayacak anlamını da taşımıyor maalesef. Türkiye'deki siyaset belaltı. Halkın iradesinin önünde kimse duramaz.

KAYYUM ATAMASI

-Kayyum uygulamasından vazgeçilmeli. En azından belediye meclisinden atama yapılmalı. Bir an evvel düzenlemenin yapılması lazım.

-Oradaki vatandaşlarımız sandığa attıklarını oyun artık geçerli olmadığını düşünerek siyasetten ve devlete olan güvenden uzaklaşacaklar. Hukuk içerisinde bunların çözümü bulunur.

-Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisine buna yoğunlaşmaması gerektiği için erken demiştim.

ANKETLERDEKİ "KARARSIZ" AYRINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

-Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum.

-Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor.

-Bizim yaptığımız çalışmalar iktidarın uygulamalarını etkiliyor. Biz bu uygulamalara devam edeceğiz ki kararsız insanlar da iktidar değişikliğinde neyle karşılaşacaklarını anlasınlar istiyoruz.

-Seçim ne kadar erken olursa o kadar iyi. Mümkün olduğu kadar halkın gerçek gündemine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum.

"BENCE İKTİDARIN İSTEDİĞİ OLUYOR"

-Bu konu gündeme atıldığından beri bütün TV'lerde bu konu konuşuluyor. Bence iktidarın istediği oluyor.

-Biz başladık, muayene ücretleri indi. SMA aşısını ücretsiz yapacağımızı bildirdik, hükümet gündemine aldı. Yine eski tarihlerde EYT'lilerin sosyal güvenlik primlerini biz ödeyeceğiz demiştik, onu da üzerine aldılar.