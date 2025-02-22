Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi 423’üncü sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında odunluk olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Bina sakinleri, hortumlarla yangına müdahale etmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.