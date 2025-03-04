Mardin'in Midyat ilçesinde, evinin önündeki sokakta aracın çarptığı 2 yaşındaki Zeynep Atılgan, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Midyat ilçesi merkez Seyitler Mahallesi'nde seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, evinin önündeki sokakta Zeynep Atılgan’a çarptı.
Kaza sonucu minik Zeynep ağır yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor..