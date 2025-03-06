Mardin'in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde 2 şüpheli, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı. Hareket eden minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.
Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.