Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir binanın içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Yıldız C. (42), ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'ndeki bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız C.yi kanlar içerisinde yaralı halde buldu.
Ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Yıldız C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.