Kilo verme uzmanı Profesör Franklin Joseph, fasulyelerin zayıflama sürecine katkı sağlamak için mükemmel bir seçenek olduğuna dikkat çekti. Cannellini, kırmızı barbunya ve nohut gibi fasulyeler, düşük kalori içeriği ve yüksek protein ile lif oranları sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar. Aynı zamanda kan şekeri dalgalanmalarını engelleyerek sağlıksız yiyeceklere olan istekleri azaltır.

Profesör Joseph, "Fasulyeler, kilo vermek isteyen herkes için mükemmel bir besin kaynağıdır çünkü lif ve protein açısından zengindir. Üstelik kalorileri düşük ve besin değerleri yüksektir, bu da onları diyet yapanlar için vazgeçilmez kılar" ifadelerine yer verdi. Ancak, bazı konserve fasulye çeşitlerinin yüksek şeker veya tuz içerdiğini belirten Joseph, etiketlerin dikkatlice okunması gerektiğini vurguladı.

Fasulyeler, sadece kilo verme sürecine yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda sağlıklı hücre büyümesi ve kas onarımı için gerekli olan folat, demir ve çeşitli minerallerle de doludur. Üstelik sindirimi kolaylaştıran lif içeriği, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Prof. Joseph sağlıklı bir diyetin vücudu besleyip uzun süre tok tutarak aşırı yemeyi engellediğini belirtirken, "Kilo vermek için tam ve besleyici yiyecekleri tercih etmek çok önemlidir" şeklinde konuştu.