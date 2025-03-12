Kış günlerinin etkin olmasıyla beraber güneş ışığı arayanların dikkatini çekecek yeni bir keşif yapıldı. Dünyanın en kurak şehir tatili açıklandı.

Planet Cruise tarafından yapılan araştırma güneşli saatler, ortalama sıcaklıklar ve yağış oranları gibi faktörleri inceleyerek dünyanın en kurak şehrini belirledi. Sonuçlar, Afrika’daki Sina Yarımadası çölü ile Kızıldeniz arasında bulunan bir şehri işaret etti. Bu şehir hem en az yağış alan yerlerden biri hem de nem seviyeleri bakımından da oldukça düşük.

Bu keşfin adresi ise Şarm El-Şeyh, Mısır. Suyu, plajları ve canlı mercan resifleriyle ünlü olan bu şehir, sıklıkla güneş arayan tatilcilerin tercihlerinden biri. Şarm El-Şeyh, kış aylarında sadece 2 mm yağış alırken, yılda yalnızca 0,33 yağmurlu gün yaşanıyor ve nem oranı yüzde 40,33 gibi düşük bir seviyede kalıyor.

Şarm El-Şeyh, Mart ayında 27 dereceyi bulan sıcaklıklarıyla ünlü. Burada plajda dinlenmek, eşsiz doğal güzellikleri keşfetmek ya da tarihi mekanları gezmek gibi birçok seçenek yer alıyor. Turistler, Şarm El-Şeyh’in muazzam havası ve bahar çiçeklerinin eşliğinde bölgede vakit geçirmekten büyük keyif alıyorlar.

Şehir aynı zamanda kültürel gezilerle ilgilenenler için de mükemmel fırsatlar sunuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Aziz Catherine Manastırı, bölgenin tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için ideal bir nokta. Macera severler için de çöl safarisi veya deve gezileri gibi etkinlikler de mevcut.

İşte Planet Cruise'un en kurak 10 şehir tatili sıralaması: