İngiliz şef Graham Hornigold, henüz iki yaşındayken evlat edinildi ve hayatı boyunca biyolojik annesini bulmayı hayal etti. Ancak 2020'de aldığı beklenmedik bir e-posta, onu daha büyük bir girdaba sürükledi. Kendini 'Dionne' olarak tanıtan yaşlı kadın, ölüm döşeğinde olduğunu ve oğluyla son bir kez buluşmak istediğini söyledi.

Sadece bir hafta içinde Graham, Liverpool'daki lüks bir otelin çatı katında yıllardır hayalini kurduğu annesiyle tanıştı. Dionne, dünyanın dört bir yanında iş yapan; 18 dil bilen, milyonlarca dolarlık serveti olan bir iş kadınıydı...

BÜYÜK SERVET VAADİ VE ACI SON

Netflix'in dünya çapınca ilk kez yayımlayacağı belgeselde ünlü şefin zirveden dibe çöküşü anlatılıyor. 'Hakkasan' gibi dünyaca ünlü restoranların baş şefi olan Hornigold, hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmek üzereyken büyük bir ihanetin kurbanı oldu.

Fragmanda konuşan Graham, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Annenin senin için yemek yapması, sevgisini göstermesinin en büyük yolu... Ama ben bunu hiç yaşamadım."

Ancak olaylar beklenmedik bir yöne evrildi... Graham, Dionne'a başka insanların da 'anne' dediğini duyunca şüphelenmeye başladı. Yolun sonunda kadının vaat ettiği servet bir hayalden ibaretti ve Graham, tüm birikimini kaybetti... Şef Graham'ın hayatını anlatan Con Mum belgeseli, 25 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak...