Kentte 3 gün etkili olan kar yağışının sona ermesiyle şehre 11 kilometre uzaklıktaki mavi bayraklı İnkumu plajı, beyaza büründü.
2021 yılında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından 3 farklı noktada mavi bayrak alan İnkumu plajı, yaz aylarında 200 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
3 gün süren kar yağışıyla kumsalda 30 santimlik kar örtüsü oluştu. 3 kilometrelik plajıyla dikkat çeken mavi bayraklı İnkumu'nda kar örtüsü hayran bıraktı
Plajdaki kar görüntüsü havadan dronla görüntülendi.