Derin Devlet kavramı ile gündeme gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile İYİ Parti Milletvekili eski Tarım Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar’ın Uludağ’da yargı mensuplarına verdiği yemek olay oldu.

Yemeğe HSK ve Yargıtay üyesi Ömür Topaç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve avukat oğlu Ali Faruk Solmaz işe iş insanları da katıldı.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Görüntüler siyasi arenada büyük yankı uyandırırken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Mehmet Ağar ile aynı masada fotoğrafları çıkan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

KİMLER KİMİNLE?

İYİ Parti Milletvekili Lütfullah Kayalar Turgut Özal döneminde ANAP hükümetinde yer almıştı. Kayalar’ın bakan olduğu dönemde Mehmet Ağar da Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunuyordu.

Yemeğe katılan Yargıtay üyesi olan Ömür Topaç 2021’de TBMM tarafından HSK üyeliğine de seçilmişti. Tunceli’li olan Toğaç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde de bulunmuştu.

Savcısı Ramazan Solmaz ise daha önce Düzce ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yapmıştı.